Le elezioni sono sempre importanti, quelle di midterm nel Paese più potente del mondo sono importantissime, ma nell’immediato saranno molto meno determinanti di quanto si immagina in Europa, anche se Donald Trump dovesse perdere sia la Camera (quasi certo) che il Senato (possibile).

Gli istituti specializzati in sondaggi e i prediction markets (i siti di scommesse che ormai rubano il mestiere ai sondaggisti) hanno già emesso il loro verdetto. I Democratici sono i netti favoriti per la Camera per le elezioni di martedì prossimo, con un vantaggio più contenuto, ma significativo, anche per il Senato. I sondaggi a livello nazionale assegnano loro un margine di circa 8-10 punti nel voto per il Congresso, e sempre più analisti insistono sulla possibilità che i Democratici conquistino entrambe le Camere. Secondo il poll tracker del NYT, il livello di approvazione per l’operato del tycoon è al 37 per cento, vicinissimo al più basso in assoluto (36,3 per cento). Inoltre, dal 1994 a oggi, nel turno di metà mandato, gli elettori hanno sempre tolto al presidente che controllava Camera e Senato almeno una delle Camere, tutt’e due a Clinton nel 1994 e a G.W. Bush nel 2006.

Insomma, stando agli osservatori, la sconfitta di Trump potrebbe essere pesante o pesantissima. In entrambi i casi il presidente non cambierà né stile di governo né linea politica (ammesso che se ne possa individuare una, a parte la preponderante passione per il business sempre e dovunque). Gli Stati Uniti non sono una repubblica parlamentare. Su nomine e leggi, e magari su qualche inchiesta, l’opposizione democratica farà il diavolo a quattro. Ma anche nella veste di “anatra zoppa” – in gergo si chiama così il presidente che non ha il sostegno del Congresso – Trump può governare a colpi di ordini esecutivi (nell’attuale mandato ne ha emessi circa 300), immediatamente vigenti e revocabili solo dal presidente stesso o dal suo successore o annullabili su decisione del potere giudiziario. Per l’impeachment – misura estrema – i democratici dovrebbero controllare saldamente entrambe le Camere. Altrimenti si rischia solo di arricchire il palmarés del tycoon che, unico presidente nella storia, ha già subito due tentativi di impeachment.

La vita civile e politica degli Stati Uniti è dominata dalla discordia e dalla radicale contrapposizione tra i due partiti, che ormai rappresentano due culture diverse. A maggior ragione “radicalizzazione” sarà la parola chiave dopo le elezioni di metà mandato. Se la sconfitta sarà pesantissima, i “vecchi” repubblicani superstiti forse dovranno riconsiderare l’appiattimento del “Grand Old Party”, che portò alla presidenza Lincoln, sulle posizioni degli estremisti MAGA: non è detto che ci riescano. Trump intanto resterà a Washington, con la sala da ballo in costruzione, il cantiere dell’arco di trionfo (Arc de Trump) da 76 metri e le costanti provocazioni per testare la resilienza delle istituzioni nazionali e internazionali che hanno alimentato il parallelo con Caligola. Gli ultimi due anni del suo secondo mandato (la Costituzione non ne prevede un terzo) potrebbero far sembrare tranquilli e ordinati i primi due, in cui il tycoon ha fatto succedere di tutto.

Paolo Giordani* *Presidente dell’istituto diplomatico internazionale

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