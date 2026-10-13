Le recenti dichiarazioni di Donald Trump su Zelensky e sulla presunta tregua in Ucraina, le polemiche sull’accordo energetico con Mosca e l’intensificarsi della campagna per le elezioni di metà mandato del 3 novembre sembrano questioni distinte. In realtà, possono essere interpretate attraverso una stessa chiave: le crescenti difficoltà politiche dell’amministrazione sul fronte interno e il tentativo di recuperare consenso attraverso iniziative che intrecciano politica estera ed economia.

Il problema strategico

Il caso ucraino è emblematico. Il 10 ottobre Trump ha suggerito che Kyiv dovrebbe sostituire Zelensky con un presidente più disponibile a negoziare, accusandolo di non aver voluto concludere un accordo con Mosca. Le dichiarazioni sono arrivate dopo l’annuncio di un’intesa con Putin per favorire l’immissione di gasolio russo sul mercato attraverso un allentamento delle restrizioni americane. Washington ha presentato l’iniziativa come una risposta all’aumento dei prezzi dei carburanti, mentre Trump ha criticato gli attacchi ucraini contro le raffinerie russe, attribuendo loro parte delle difficoltà energetiche internazionali. La decisione ha suscitato proteste a Kyiv e critiche negli Stati Uniti e in diverse capitali europee. Il problema strategico non riguarda soltanto il tono delle dichiarazioni, ma il mutamento delle priorità che suggeriscono. Se l’obiettivo americano diventa ridurre rapidamente il prezzo del diesel, gli attacchi ucraini alle infrastrutture energetiche russe rischiano di essere considerati un ostacolo alla stabilizzazione dei mercati anziché uno strumento della pressione militare su Mosca. La controversa tregua sulle infrastrutture energetiche dimostra inoltre quanto sia difficile tradurre un’iniziativa diplomatica in impegni verificabili. Per l’Europa, il rischio è che risultati economici immediati prevalgano sulla coerenza della pressione esercitata attraverso le sanzioni. A complicare il quadro sono la guerra tra Israele e Hamas e la crisi con l’Iran, che ha contribuito all’aumento dei costi energetici e quindi alla pressione sull’amministrazione. Si crea così un collegamento fra teatri apparentemente separati: la politica americana in Medio Oriente influenza i prezzi dei carburanti, questi alimentano il malcontento degli elettori e la Casa Bianca cerca margini di manovra anche nel rapporto con la Russia. È una dimostrazione di quanto la politica estera contemporanea sia interdipendente e di come decisioni motivate da esigenze interne possano produrre conseguenze sulla credibilità delle alleanze.

Il calendario elettorale

Il calendario elettorale ci aiuta a comprendere l’urgenza: Trump è in grossa crisi. Secondo un’indagine del Pew Research Center condotta fra il 28 settembre e il 4 ottobre su 5.062 adulti americani, il consenso verso Trump si attesta al 30%, mentre il 63% degli elettori registrati considera il presidente un fattore nella propria scelta per il Congresso: il 44% dichiara di orientarsi contro di lui e il 19% a suo favore. Trump è convinto di poter riconquistare l’America. Ma l’economia rimane il tema prioritario per l’84% degli elettori registrati e la mobilitazione dichiarata dei democratici risulta superiore a quella repubblicana. Pur senza anticipare l’esito del voto, questi dati spiegano le difficoltà della Casa Bianca nel recuperare iniziativa politica. Anche le recenti polemiche interne si inseriscono in questo quadro. Un giudice federale ha temporaneamente bloccato l’utilizzo di fondi pubblici per spot televisivi favorevoli a Trump, dopo un ricorso che ne contestava la natura elettorale. Parallelamente, il presidente ha intensificato i comizi e modificato pragmaticamente il proprio messaggio sul voto postale, incoraggiandone l’utilizzo da parte dei repubblicani nonostante le critiche espresse per anni.

Tensione

La strategia presenta però una tensione: la comunicazione conflittuale può mobilitare l’elettorato più fedele, mentre gli indipendenti tendono a valutare l’amministrazione soprattutto attraverso il costo della vita e i risultati economici. La questione, tuttavia, supera le elezioni di novembre. Per gli alleati europei, il problema è che la politica estera americana appare sempre più esposta alle oscillazioni della politica interna, con il rischio che obiettivi strategici di lungo periodo vengano subordinati a esigenze elettorali immediate. Nel caso ucraino, la pressione su Mosca potrebbe quindi dipendere non soltanto dagli sviluppi militari e negoziali, ma anche dall’andamento dei prezzi energetici e del consenso presidenziale. Non che le amministrazioni precedenti fossero immuni da questi condizionamenti: la differenza riguarda soprattutto la rapidità con cui Trump li traduce in iniziative diplomatiche, talvolta senza un coordinamento preventivo con gli alleati. Per l’Europa, la lezione non è necessariamente prepararsi a un disimpegno americano, ma riconoscere che la continuità dell’impegno statunitense dipende anche dalle dinamiche politiche di Washington. Una ragione ulteriore per rafforzare la propria autonomia diplomatica, militare e industriale.

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Andrea Molle