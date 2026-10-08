«L’erogazione odierna contribuirà a rafforzare l’industria della difesa ucraina e la capacità del Paese di difendersi, proteggendo la popolazione e le infrastrutture». Le parole della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen accompagnano lo stanziamento di 1,24 miliardi di euro, prima tranche del poderoso Ukraine Support Loan da 90 miliardi per il biennio 2026-2027. Non si tratta di semplice assistenza finanziaria, ma di un’operazione di architettura istituzionale e macroeconomica di portata storica. L’Unione europea, superando i propri storici ritardi, finanzia direttamente la base industriale della difesa di Kyiv per la produzione in loco di droni e vettori a lungo raggio come il missile Flamingo. È la dimostrazione di una maturità geoeconomica europea che lega la stabilità del proprio mercato unico e della finanza pubblica al consolidamento militare dell’Ucraina.

La risposta di Vladimir Putin nel giorno del suo settantaquattresimo compleanno è il tragico copione della dottrina coercitiva russa: un devastante bombardamento terroristico su larga scala. Il raid contro i civili a Pryluky, nella regione di Chernihiv – con un bilancio drammatico di vittime tra cui bambini colti nel sonno – e i raid combinati su Kyiv, Dnipro, Kremenchuk e Zaporizhzhia non mostrano forza strategica, bensì una deliberata e cieca tattica di logoramento. Mosca rivendica la distruzione dei siti di produzione dei Flamingo, ma la realtà operativa racconta un quadro differente: l’asimmetria militare sta penalizzando il complesso militare-industriale russo. Mentre l’aviazione di Mosca bersaglia condomini residenziali, la difesa ucraina dimostra una sorprendente capacità penetrativa a lungo raggio. L’abbattimento di ben 311 droni ucraini rivendicato da Mosca su sedici regioni russe, unito all’attacco condotto con droni marittimi nel Mar Nero che ha incendiato la petroliera Aframax Rio al largo di Sochi, evidenzia la crescente vulnerabilità delle infrastrutture energetiche e logistiche dell’aggressore. Colpire la flotta ombra russa e i terminali del Mar Nero mina direttamente il cuore finanziario del regime, ovvero le entrate idrocarburiche che alimentano la macchina bellica di Putin.

Questa profonda dinamica d’attrito trova un corrispettivo politico e istituzionale di primaria importanza nella contemporanea visita a Kyiv del Comitato Militare della Nato, guidato dall’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. Il summit strategico con il comandante in capo ucraino Mykhailo Drapatyi sancisce la definitiva integrazione dottrinale e operativa tra le forze armate di Kyiv e l’Alleanza Atlantica, trasformando l’Ucraina nell’avamposto esperienziale e tecnologico della difesa collettiva occidentale. Parallelamente alla pressione militare e finanziaria, l’Unione europea affila la leva sanzionatoria. L’approvazione da parte degli ambasciatori Ue di circa 1.650 nuove misure restrittive mirate a soffocare l’apparato industriale della Federazione rappresenta il pacchetto più imponente dal 2022. La combinazione di sanzioni multilaterali, integrazione dottrinale con la Nato e finanziamento diretto della produzione bellica ucraina indica una rotta nitida: l’Occidente ha compreso che la sicurezza democratica e la tenuta dell’ordine liberale globale si difendono rendendo economicamente insostenibile e militarmente sconveniente il prosieguo dell’aggressione russa.

Il cinismo dei raid celebrativi del Cremlino svela la frustrazione di un regime incapace di spezzare la resistenza di Kyiv e l’unità euroatlantica. L’Europa e la Nato non si limitano più a reagire alle emergenze; stanno strutturando un modello di deterrenza e di sovranità industriale condivisa che trasforma il sostegno all’Ucraina nell’asse portante della nuova architettura di sicurezza occidentale. La strada del riformismo europeo passa ormai inevitabilmente per la determinazione economica e la fermezza strategica.

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Riccardo Renzi