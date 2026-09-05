Le recenti indiscrezioni giornalistiche sull’ipotetico piano “M&M’s” — una strategia basata sull’impiego massiccio di droni a basso costo guidati dall’intelligenza artificiale per destabilizzare lo spazio aereo russo e suscitare il malcontento popolare a Mosca — riportano al centro del dibattito un tema cruciale: la narrazione della guerra dei cieli e i contorni reali della risposta euro-atlantica. Sullo sfondo, gli incidenti sventati nei cieli europei, come i sospetti sabotaggi ed episodi di minaccia presso l’aeroporto di Lipsia, alimentano l’allarme politico in Germania e nelle cancellerie dell’Unione Europea, sollevando interrogativi sulle reali dinamiche della guerra ibrida condotta dal Cremlino.

In un quadro geopolitico complesso, è essenziale scindere le guerre psicologiche e la propaganda dalle dinamiche strategiche consolidate. L’idea che un piano di raid di droni sulle infrastrutture civili o aeroportuali russe possa spingere il popolo di Mosca a una rivolta contro il regime autocratico di Vladimir Putin appare quantomeno velleitaria. Come la storia delle relazioni internazionali e la sociologia dei conflitti insegnano, la pressione prolungata sulle popolazioni civili tende quasi sempre a produrre un effetto opposto: la compattazione della società attorno all’apparato statale e il consolidamento del consenso nazionalista. La resilienza dimostrata storicamente dai regimi autoritari di fronte alle sanzioni o alle azioni dimostrative dimostra che la svolta nel conflitto non si realizzerà tramite scorciatoie tattiche o operazioni di disinformazione.

La vera partita per la sicurezza dell’Europa si gioca sul terreno del diritto internazionale, della difesa istituzionale e dell’integrità territoriale dell’Ucraina. In questo scenario, le posizioni della Commissione Europea presieduta da Ursula von der Leyen e della NATO sotto la guida di Mark Rutte rappresentano il pilastro di un’architettura di sicurezza coordinata. La convergenza strategica tra Bruxelles e la NATO non mira a provocare un’escalation incontrollata, ma a definire una linea di deterrenza credibile e proporzionata contro le minacce convenzionali e ibride della Russia. Le manovre diplomatiche e i contatti ad alto livello tra le agenzie d’intelligence alleate, come la CIA, e gli interlocutori internazionali rientrano nei normali canali di de-escalation e contenimento dei rischi volti a evitare errori di calcolo. La trasparenza e la fermezza dell’Alleanza Atlantica costituiscono il miglior antidoto alla tentazione russa di saggiare la tenuta dei confini europei o di destabilizzare le infrastrutture strategiche del Continente. I sospetti attacchi ibridi in territorio europeo, comprese le provocazioni nello spazio aereo tedesco, richiedono risposte basate su indagini rigorose, chiarezza nell’attribuzione delle responsabilità e il rafforzamento della cyber-difesa condivisa.

L’Ucraina, affrontando una pressione costante sul fronte orientale nel Donbass, resta la prima linea di difesa dei valori democratici europei. L’aiuto fornito dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti non è un mero atto di solidarietà, né tanto meno il segnale di un’inconsapevole deriva verso il conflitto diretto, ma un investimento fondamentale nella stabilizzazione dell’ordine giuridico internazionale. Per l’Occidente libero, riformista ed europeista, la strada principale rimane quella di una cooperazione atlantica solida e razionale: sostenere la capacità difensiva di Kiev, garantire la sicurezza delle retrovie logistiche europee e respingere ogni narrazione che dipinga l’integrazione difensiva dell’Europa come un fattore di provocazione. La vera forza delle democrazie risiede nella fermezza del diritto, nella superiorità tecnologica e nella chiarezza strategica delle proprie alleanze.

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Riccardo Renzi