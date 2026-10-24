Il sabato pomeriggio, a quattordici anni, la domanda è sempre la stessa: dove si va. Nelle periferie da cui sono partiti i ragazzi del 17 e 18 ottobre le risposte sono poche, e quasi tutte portano fuori dal quartiere. La parola periferia, del resto, dice poco. Quella milanese è un mosaico di storie urbane diverse, accomunate più dalla distanza che dalla povertà.

Il disagio delle periferie

San Siro è il quadrilatero di case popolari costruito tra il 1932 e il 1947, circa seimila alloggi e undicimila abitanti a due passi dallo stadio: da una parte la città che paga il biglietto, dall’altra cortili dove convivono ottantacinque nazionalità e gli appartamenti sfitti stanno accanto a quelli occupati. Qualcosa si muove: l’ex mercato coperto di piazzale Selinunte diventerà un centro sportivo e culturale. Ma è un’isola, in un quartiere che resta un recinto.

L’ascensore sociale: un caso raro

Il Gratosoglio è l’ultima fermata del tram 3, all’estremo sud. Otto torri bianche di 56 metri, firmate dallo studio BBPR, lo stesso della centralissima Torre Velasca che sta nel libri di architettura. Oltre diecimila abitanti nell’edilizia popolare della fine degli anni Sessanta. Lì è cresciuto Mahmood; a qualche chilometro, alla Barona, Marracash, che del suo quartiere ha fatto una “identità”. Storie che i ragazzi conoscono a memoria, ma un ascensore sociale che funziona per uno non è un ascensore: è – bene che vada – un modello da raggiungere saltando tutto quello che c’è in mezzo. Sotto le torri ci sono infilati pochi negozi, la piazza è più un vuoto tra i palazzi . I residenti più anziani parlano di paura la sera; i più giovani di noia. E il 3, senza cambi, li porta dritti in via Torino. Crescenzago è un borgo inghiottito dalla città nel 1923, sulla Martesana, dove via Padova arriva in piazza Costantino dopo quattro chilometri di negozi di ogni continente. Poi il confine comunale, che per un adolescente non esiste. San Donato è nata attorno al sogno industriale di Metanopoli, e oggi non ha più niente del quartiere residenziale. San Giuliano, quarantamila abitanti lungo la via Emilia, ha quasi un residente su cinque con cittadinanza straniera. Pero è stretta tra la Fiera e le autostrade. Cernusco sul Naviglio,- da dove si dice che provenissero alcuni – con Villa Alari e le ville di delizia sulla Martesana, invece non somiglia all’immagine della periferia povera: e spiega che la periferia non è solo un reddito, è una condizione. Si misura anche in minuti di metropolitana e in luoghi dove stare.

Quei ragazzi al centro di tutto

Ma la geografia della città disegna anche quelli: Le stazioni come Lambrate, Certosa, Quarto Oggiaro, sono gli incroci per chi viene da quartieri diversi. Il paradosso è tutto lì: i luoghi di transito che diventano luoghi di permanenza. Dopo la scuola, (per chi ci va ) il pomeriggio è lungo. C’è la panchina, c’è soprattutto lo scroll dei post sui social. Già, lo smartphone. Dove la reputazione si costruisce a colpi di video e ogni sfida trova un pubblico. Molte famiglie fanno i turni, alcune due lavori; A casa spesso si parla poco italiano, fuori la lingua diventa quella dei meme e dello slang di Tik Tok. I ragazzi in piazza a devastare e saccheggiare erano una minoranza, ma i loro coetanei rimasti nel quartiere, sulla panchina, dopo un minuto avevano quei nuovi video da scrollare, da far diventare virali. Il centro attira perché è un posto in cui ci si sente visti. E si fa di tutto per farsi vedere. In Duomo, in via Torino , quei ragazzi sono stati, per due giorni, al centro di tutto: telecamere, dirette, prime pagine. A San Siro, a Gratosoglio, non è cambiato niente, fuorché la distanza dalla città. Che adesso è aumentata , perché in mezzo, dove prima c’era il vuoto, adesso c’è il conflitto.

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Mario Alberto Marchi