Manifestazioni, occupazioni, cortei di studenti a Roma, Milano, Napoli, Torino. 18 agenti feriti nella capitale. Bruciano bandiere di Usa e Israele, le foto di Meloni, Tajani e Elly Schlein. A differenza delle proteste di piazza francesi e spagnole, dove c’è una piattaforma precisa, dove le rivendicazioni sono chiare e le istanze pragmatiche, qui da noi è tutto avvolto in un grande fumogeno di populismo, vaghissima rabbia e generica contrarietà. Il no alla guerra, Gaza, il clima, il tetto dei migranti per classe: ma se nel mirino c’è tutto, la mira non può essere presa. E la visione si appanna. Si disperde. È tutto un fumogeno, in una piazza che non sa da dove partire, né dove andare. Attenzione perché nel caos, ben avvolto dal fumo, c’è chi si frega le mani. La strategia del caos, l’incertezza necessaria, il disordine costante sono gli ingredienti con cui qualcuno, oltre frontiera, e una volta si sarebbe detto oltrecortina, vorrebbe preparare l’avvio della campagna elettorale. Destabilizzando le democrazie.

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Redazione