Vi racconto un quid che tanti forse non conoscono: riguarda l’articolo 52 della Costituzione, quello che al primo comma recita “La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino”. E lo scrivo soprattutto a beneficio di ragazze e ragazzi a cui piace la “Costituzione più bella”, anche se per un Presidente della Repubblica non era affatto tale. Tra le ragazze, ancorché militante, anzi qualificata dirigente in “altera parte”, spero lo legga Virginia Libero, capa dei giovani dem: futura leader, immagino io, nel dopo-Schlein o di una Ong o almeno di una Flotilla per reclutare futuri “renitenti”, per dare seguito al proclama che le ha spalancato le porte della notorietà. “Per noi parlare di patria vuol dire ripudiare la guerra. Noi organizzeremo i disertori”, vibrò allora l’applausometro dei festanti dell’Unità, validato dall’abbraccio premiante di Elly; fosse stato presente Conte l’avrebbe abbracciata due volte, mormorato dai gorgoglii inutili dei riformisti piddini alla Giorgio Gori. Ci sta.

Tutto normale, tutto bene: per il mondo progressista e, sospetto io, per la destra, al quale l’accaduto fa gioco. Ma l’articolo 52 della Costituzione racchiude una nemesi. Stando ai lavori della Costituente, la norma trae curiosamente la sua origine diretta dalla Costituzione sovietica del 1936, in piena epoca staliniana: “La difesa della Patria è un sacro dovere di ogni cittadino dell’URSS” (art.133). Incredibile? No, verissimo. Solo che non si dice e non si scrive mai, forse perché si legge e si studia meno di un tempo, ma vi risparmio “O tempora o mores” che fa invecchiare di dieci anni chi lo dice o lo scrive. L’articolo 52 ha quella radice sovietica di cui spero vada orgogliosa almeno un pezzo di sinistra-sinistra. E non pensate che la norma scaturisse da una iniziativa “socialcomunista”, che so da Togliatti o da uno dei suoi ragazzi rossi alla Giancarlo Pajetta; no – questi erano “miracoli” che il clima compromissorio della Costituente sapeva produrre – l’articolo 52 nacque da un emendamento avanzato dai deputati Ottavio Mastrojanni, eletto nelle liste dell’Uomo Qualunque, e Umberto Merlino, democristiano. Quindi, radice staliniana e “patres” conservatori. Il che spiega perché il dovere di servire la Patria fu considerato “sacro” dall’unanimità dei costituenti. Una sacralità che appare incongrua in un testo che, a differenza di altre Costituzioni, si mantiene nel solco della laicità: infatti l’aggettivo “sacro” viene adoperato una sola volta in tutto l’articolato della nostra Carta del 1948, riferito esclusivamente al dovere di difendere la Patria.

Quasi tutta la dottrina e la stessa giurisprudenza alta considerano il qualificativo “sacro” come termine per accentuare la solennità del dovere di difesa e la sua primazia nella scala complessiva dei doveri. Ma, a ben vedere, “sacro” evoca il “sacrificio” e, nel nostro caso, “il sacrificio di beni fondamentali protetti come tali dalla Costituzione”, come insegna un costituzionalista di cultura radicale qual è Ernesto Bettinelli. La nozione di “sacrificio”, come derivazione da “sacro”, ci richiama a un approccio che conferisce concretezza alla “sacralità” del difendere la Patria, ben oltre il dato immateriale, talvolta trattato con qualche eccesso retorico: è la Costituzione a chiedere persino il sacrificio della vita; la Repubblica, non la destra, la Nato o l’Europa. Ed è elemento, di valore non solo culturale, che “sacrario” sia il nomen proprio dei luoghi dove riposano i nostri caduti. Infine, a differenza della morale cristiana (“la vita umana è sacra”, articolo 2258 del Catechismo della Chiesa Cattolica), la Costituzione italiana non concede neppure al diritto alla vita il privilegio della “sacralità”: lo riserva soltanto alla difesa della Patria che può comportare anche il rischio di perdere la vita per lei, cioè per tutti. Il che spero ingeneri qualche riflessione in più, a proposito di “disertori” e dintorni.

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Carmelo Briguglio