Le parole di Virginia Libero, segretaria dei Giovani democratici, hanno suscitato un dibattito nel Paese. Se Il Fatto quotidiano si è schierato a difesa di Libero, Romano Prodi ha criticato quelle parole non ritenendole coerenti con la linea del Pd. Da Pierluigi Bersani, nuovo mentore dem, è arrivato un assist di peso: “Preferisco dei giovani così rispetto agli indifferenti o a chi si tatua svastiche”. Non si vede perché quanti non la pensano come Libero dovrebbero tatuarsi delle svastiche. Ma, per onestà intellettuale, una domanda andrebbe fatta: quali sarebbero le guerre che vengono definite “vostre”? Quelle dell’Ucraina aggredita dalla Russia? I preparativi – incerti e tardivi – dell’Ue e della Nato che pensano al riarmo per difendersi dalle minacce sempre più frequenti del Cremlino? Siamo sempre lì: il guerrafondaio è chi si difende e rifiuta di arrendersi alle ragioni del più forte.

Ha fatto da eco a queste posizioni l’intervento di Marco Rocco De Luca, ventiseienne consigliere comunale a Cesena e dirigente nazionale dei GD: “Dobbiamo distruggere questo capitalismo e creare un nuovo sistema economico, liberarci dal giogo statunitense, dal sionismo e dall’oppressione dei potenti”. “Noi siamo i figli, noi siamo i nipoti della storia del comunismo italiano“. Queste ultime parole spiegano anche il pacifismo di Virginia Libero, erede diretto di quello dei “Partigiani della Pace” di osservanza sovietica, nonché dello stesso pacifismo che negli anni ’80 induceva i giovani a manifestare contro gli euromissili Nato e non contro gli SS20 sovietici.

Nella storia del comunismo è sempre stata presente un’attenzione alle direttive del Cremlino. Quando nell’agosto del 1939 Molotov e Ribbentrop sottoscrissero il Patto di non aggressione tra l’Urss e la Germania nazista, il Comintern cambiò in poche ore la linea dei fronti popolari antifascisti decisa al VI Congresso, e impose la tesi secondo cui il conflitto scoppiato in Europa non era una lotta tra democrazia e fascismo, ma una guerra imperialista combattuta tra due schieramenti borghesi rivali. Ai partiti comunisti, in particolare in Francia (PCF) e in Gran Bretagna, fu ordinato di non sostenere i rispettivi governi borghesi nello sforzo bellico, a favore di una rigida neutralità dettata da Mosca. Questa direttiva spiega in buona parte il crollo della Francia contro le armate tedesche nel 1940, nonché l’abbandono del sostegno alla Repubblica spagnola. Questa linea durò fino al giugno del 1941, data dell’operazione Barbarossa e dell’invasione tedesca dell’URSS, momento in cui il Comintern invertì nuovamente la rotta richiamando alla Grande Guerra Patriottica e all’alleanza con le potenze capitalistiche democratiche. I partiti comunisti rimasero sconvolti, ma si adeguarono. Durante gli anni della “guerra fredda”, in Italia, il Pci, su ordine di Stalin, non si fece trascinare – come il partito greco – in avventure insurrezionali, ma convisse a lungo, al pari del PCF in Francia, con la “Gladio rossa”, l’apparato paramilitare clandestino.

Accantonata la prospettiva rivoluzionaria, le formazioni paramilitari avevano il compito di reagire contro un eventuale colpo di Stato a opera della “reazione sempre in agguato”, senza escludere la possibilità di trasformarsi in una “quinta colonna” al fianco dell’Armata rossa – magari accontentandosi di organizzare i disertori – se la “guerra fredda” fosse diventata “calda”. Queste vicende, in Italia, sono da sempre oscurate da una cortina del silenzio. Ma continuano a far parte del Dna dei nipoti della sinistra comunista.

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Giuliano Cazzola