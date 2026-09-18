In questa estate torrida mi è capitato di osservare le cose che accadevano a Roma (intesa come politica nazionale) da un punto di vista particolare, il sud del sud della penisola, a Riace. La politica romana vista da un flâneur di sinistra, con gli occhi perennemente rivolti all’insù, per osservare il mondo e le cose vicine e lontane. Mentre le prime mi apparivano, belle o brutte che fossero, nella loro dimensione concreta di fatti reali, persone vere, territori calpestati, le seconde, quelle della politica romana, in una dimensione eterea. Lo dico senza alcun disprezzo per la politica romana, né per la dimensione immateriale.

Della politica romana fa parte il discorso che la segretaria dei giovani dem, Virginia Libero, ha pronunciato alla festa dell’Unità di Reggio Emilia, citando l’articolo della Costituzione che ripudia la guerra. Subito la sinistra si è divisa tra chi condanna e chi assolve. I primi (i riformisti del Pd) hanno non a torto ricordato che esiste l’articolo 52 della medesima Costituzione (fatta anche di doveri) che richiama il dovere di difendere la Patria. I secondi, per lo più settantenni come me, l’hanno applaudita, lodandone il coraggio. Atteggiamento, quest’ultimo, che a me pare l’ennesima dimostrazione di un processo di infantilizzazione della politica che per paradosso avviene in una società nella quale i giovani sono pochi ed esclusi dalle decisioni. Così gli si liscia il pelo, qualsiasi cosa dicano.

“Tutto ciò che è solido si dissolve nell’aria”, scrivevano Marx ed Engels nel Manifesto del Partito Comunista (1848), descrivendo il carattere rivoluzionario del capitalismo nella sua fase distruttiva, la sua capacità di mutare forma, di demolire nel suo sviluppo le forme precedenti, comprese quelle della politica. A questo spaesamento la destra risponde meglio perché nasce dall’idea che bisogna “lasciar fare” agli spiriti animali del capitalismo, e dunque vi si adatta spostando il conflitto sui classici capri espiatori (gli immigrati, le oligarchie europee, i devianti) e sulla rassicurante difesa dei valori tradizionali. Così le vecchie roccaforti operaie, le rust belt italiane, diventano la cassaforte elettorale della destra. All’egemonia prima di Forza Italia, poi della Lega, si sostituisce quella di Giorgia Meloni, senza che la sinistra tocchi mai palla. L’egoismo proprietario (meno tasse, meno Stato) si somma all’egoismo proletario degli operai che votano a destra in cerca di protezione e sicurezza dagli immigrati, dalla globalizzazione, dalla delocalizzazione.

Perché allora questa affermazione all’apparenza così banale, e sicuramente, per quanto conosco Bonaccini, fatta con l’intenzione di invitare il suo partito a riprendere contatto con quei mondi, si è trasformata in uno scandalo? Per la semplice ragione che il linguaggio della sinistra trasuda disprezzo per gli elettori di destra. Ve ne do una prova empirica. Su Facebook, Christian Raimo, un polemista della sinistra radicale perennemente incazzato con tutto il mondo, ha scritto un post in cui sostanzialmente diceva che i borghi italiani tanto decantati dal turismo, sono in realtà un’accozzaglia di vecchi sporcaccioni, alcolizzati e ignoranti. A me è saltata la mosca al naso, ma mi sono trattenuto e l’ho invitato a venire da noi a curare la sua rabbia, mentre il grande poeta della piccola Italia, Franco Arminio, gli ha dato una bella lezione di paesologia.

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Carmine Fotia