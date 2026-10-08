È partita il 21 settembre da un liceo di Créteil, nella periferia di Parigi, ed è diventata in due settimane la crisi sociale più seria della Francia dal 2023. La rivolta dei liceali ha vissuto ieri il suo terzo atto nazionale, con cortei e scontri a Parigi, Lione, Marsiglia, Strasburgo, Rennes e in una trentina di altre città. I numeri, pur variabili da fonte a fonte, danno la misura del fenomeno: centinaia di istituti bloccati o chiusi, oltre seimila fermi dall’inizio della protesta, in larga parte minorenni, più di settecento agenti feriti secondo il ministero dell’Interno e oltre duecento studenti, tra cui un quindicenne che a Lens ha perso una mano raccogliendo un flash bang della polizia. Il primo ministro Sébastien Lecornu ha sospeso le lezioni nei licei per l’intera settimana.

La protesta è sfuggita di mano

Le rivendicazioni hanno un fondamento concreto. Classi oltre i trentacinque alunni, insegnanti assenti e non sostituiti, edifici fatiscenti, aule roventi durante le ondate di calore, un sistema di accesso all’università vissuto come una lotteria. Il sindacato Union Étudiante chiede dieci miliardi per la scuola, cifra che un governo stretto tra deficit e debito non è in grado di mettere sul tavolo. Lecornu ha promesso risposte entro fine mese e il ministro Géffray ha aperto una consultazione pubblica, ma per ora gli studenti non vedono misure concrete. Il problema è che la protesta è sfuggita di mano a chi l’ha promossa. Licei incendiati, razzi sparati contro la polizia, cassonetti in fiamme, aggressioni a vigili del fuoco e dirigenti scolastici. Negli stessi cortei si è sentito gridare “casseurs, cassez-vous”, segno che una parte degli studenti per primi percepisce e soffre l’infiltrazione di chi con la scuola non ha nulla a che fare. Il governo, citando i servizi di intelligence, accusa La France Insoumise di aver innescato il movimento e l’ultrasinistra di averlo preso in ostaggio. Mélenchon respinge e parla di strumentalizzazione in vista delle presidenziali del 2027.

Il dato dei fermi

C’è poi un copione che la Francia conosce bene. Ogni volta che la piazza si accende, dalle rivolte del 2005 a quelle seguite nel 2023 alla morte del giovane Nahel, una frangia di giovanissimi provenienti dai quartieri più degradati delle banlieues approfitta del disordine per scendere in strada a distruggere, saccheggiare e attaccare le forze dell’ordine, senza alcun legame con le ragioni della protesta. È una minoranza, e sarebbe ingiusto confonderla con i milioni di abitanti delle periferie che ne sono le prime vittime, ma è una minoranza violenta, non integrata e che vede nella polizia un nemico da colpire alla prima occasione. Il dato dei fermi, con una quota di minorenni superiore all’ottanta per cento, racconta anche questo: un’adolescenza e delle aree geografiche che lo Stato ha smesso di presidiare molto prima che scendesse in piazza.

L’atto finale di Macron

Il rischio vero arriva ora. La protesta dei licei si innesta su un malcontento più largo: lo sciopero del pubblico impiego di fine settembre, la legge di bilancio criticata da tutto l’arco politico, e soprattutto il “ritorno dei gilet gialli” annunciato per il 17 ottobre contro il caro vita e i carburanti, che a settembre raccoglieva due francesi su tre. Se le rivendicazioni dei ragazzi, la rabbia sociale e la violenza di chi vive di disordine dovessero saldarsi, Macron si troverebbe davanti alla tempesta perfetta nell’ultimo scorcio del suo mandato, e questo genere di movimenti spesso travalica i confini nazionali e si espande altrove.

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Paolo Crucianelli