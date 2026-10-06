Sabato 3 ottobre la Spagna ha riempito le piazze di oltre cinquanta città per la casa. L’innesco è stato lo sfratto di Maricarmen Abascal, 87 anni, portata via in barella dalla casa in cui viveva da settant’anni perché il nuovo proprietario, un fondo immobiliare, pretendeva un canone quintuplicato. In Francia, dal 18 settembre, sono in rivolta i licei: partita dal Saint-Exupéry di Créteil, dove mancavano i docenti, la protesta ha raggiunto oltre 170 località. Si chiedono insegnanti, classi meno affollate, edifici sicuri. E l’Italia? I problemi ci sono, in alcuni casi i numeri sono anche peggiori. La protesta no.

Un Paese di proprietari

La prima ragione è strutturale. In Italia gli inquilini sono meno numerosi che altrove: l’affitto pesa nel paniere Istat per il 2,4%, contro circa il 7,5% di Francia e Germania. Chi possiede la casa in cui vive non ha interesse a vedere scendere i valori immobiliari, che costituiscono la parte principale della ricchezza delle famiglie italiane. In Spagna un giovane dovrebbe destinare all’affitto il 98,7% del salario, e l’uscita da casa dei genitori slitta oltre i trent’anni. Il disagio italiano certamente esiste, con canoni cresciuti del 15% tra il 2021 e il 2025 e 40.000 sfratti l’anno, tre su quattro per morosità, ma è concentrato. Pesa poi lo squilibrio della rappresentanza. In Spagna i sindacati degli inquilini sono un soggetto sociale autonomo, capace di portare in strada decine di migliaia di persone. In Italia le organizzazioni degli inquilini operano soprattutto per via istituzionale, tra accordi territoriali sui canoni concordati e assistenza, senza capacità di mobilitazione di massa. Il punto di vista del proprietario ha voce, quello dell’inquilino molto meno.

Le responsabilità della politica

Contano anche le scelte politiche. Negli ultimi anni le amministrazioni locali di centrosinistra, e l’opposizione che oggi denuncia l’emergenza abitativa, hanno visto nelle case vacanze uno strumento di rilancio dei centri storici e di integrazione dei redditi familiari, e ne hanno favorito la diffusione. Il fenomeno è cresciuto fino a sfuggire di mano: a Firenze ha svuotato di residenti il centro storico, e il Comune ha dovuto ricorrere ai divieti nell’area Unesco quando il danno era ormai fatto. Oggi si contano circa 492.000 annunci di seconde case in affitto breve. Sul piano nazionale, il governo ha scelto una strada opposta a quella spagnola. Madrid regola i prezzi con le zone tensionate e blocca gli sfratti dei nuclei vulnerabili; Roma punta sull’offerta. Il Piano Casa, la legge 116 del 2 luglio 2026, prevede oltre 100.000 alloggi popolari e a prezzi calmierati in dieci anni con circa 10 miliardi di risorse pubbliche, il recupero di 60.000 alloggi pubblici inagibili, housing sociale, rent-to-buy e il rifinanziamento del Fondo di garanzia prima casa. È il pacchetto abitativo più ambizioso da molti anni, ma i suoi effetti dipendono dai provvedimenti attuativi e dagli accordi con Regioni e Comuni, e parte da un patrimonio pubblico tra i più esigui d’Europa. Il messaggio ai proprietari è comunque rassicurante: nessun tetto ai canoni, incentivi all’offerta. Il conflitto viene disinnescato prima di nascere.

Il limite italiano della rappresentanza diretta

Ciò che distingue l’Italia da Spagna e Francia non è l’assenza di problemi ma la debolezza delle associazioni di rappresentanza diretta: inquilini e studenti non dispongono di organizzazioni autonome, radicate e credibili, capaci di dare forma alle domande di chi vive il problema e di ottenere risultati concreti. Al di là del merito delle manifestazioni di piazza, una democrazia matura ha bisogno di corpi intermedi che ne rappresentino interessi reali, compresi quelli di chi una casa non la possiede e di chi studia in un edificio fatiscente. È questo uno dei limiti dell’agire democratico italiano: si protesta molto sulla politica generale e molto meno sulla propria condizione concreta.

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Romano Benini