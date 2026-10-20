I «vandali» hanno messo a ferro e fuoco l’Italia intera. Il governo decide di varare nuove misure con un decreto legge, che verrà licenziato già domani, per arginare i «maranza» che distruggono vetrine e saccheggiano negozi. Fonti di governo confermano che fra le misure in via di definizione è previsto l’invio di 500 militari a Milano. Uomini e donne dell’esercito affiancheranno i colleghi già presenti in città e impegnati nell’operazione «Strade Sicure».

Il decreto potrebbe anche investire i militari delle funzioni proprie degli agenti di pubblica sicurezza consentendo loro di arrestare chi venisse colto in flagranza di reato. Il vertice convocato da Meloni lancia un messaggio chiaro: «Stiamo valutando ulteriori strumenti contro chi sfrutta manifestazioni legittime per seminare violenza e caos». All’incontro hanno preso parte: i vicepremier, Matteo Salvini (in collegamento) e Antonio Tajani, i ministri dell’Interno e della Difesa, Matteo Piantedosi e Guido Crosetto, Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura e i sottosegretari Alfredo Mantovano (Servizi Segreti) e Giovanbattista Fazzolari (per il programma di governo).

Da Bologna a Torino, passando per Milano, i numeri della guerriglia urbana sono da capogiro. Solo nel capoluogo lombardo 271 individui sono stati portati in questura, per e 11 è stato chiesto il carcere. 220 vandali sono risultati essere minorenni. Proprio per far fronte al fenomeno dei “maranza”, il vertice di ieri ha messo a punto norme ad hoc per chi non ha raggiunto la maggiore età. La maggioranza, infatti, ha pronto un intervento in stile Caivano. Non solo, Forza Italia vorrebbe convocare un vertice nel capoluogo lombardo. La stretta precedente era arrivata già a febbraio: per lesioni a pubblico ufficiale il ddl, già passato da Palazzo Madama, prevede per i maggiorenni, la procedibilità d’ufficio, una reclusione fino a 5 anni e una multa fino a 15mila euro, per danneggiamenti di gruppo. Salvini vorrebbe estendere questa misura ai minorenni. Tra le varie ipotesi vagliate dal vertice di maggioranza c’è anche il potenziamento di Strade Sicure.

Nello specifico Salvini chiede una «maggiore libertà d’azione, nel rispetto dei codici, per le forze dell’ordine, sulla potenza degli idranti e il taser», continuando a riportate sul tavolo la norma che impone il versamento di una cauzione per chi organizza manifestazioni. Non solo, i Fratelli d’Italia starebbero trattando con le opposizioni per una proposta di legge volta a estendere «il reato di associazione a delinquere agli scafisti che si organizzano, anche in modo occasionale e via web, per trasformare i cortei in guerriglia urbana». Tra le altre norme al vaglio ci sarebbe, stando a fonti di Forza Italia, l’accelerazione delle norme che rendono imputabili i minori tra i 14 e i 17 anni. Intanto Igor Iezzi annuncia che «dopo i fatti di cronaca degli ultimi giorni, la Lega ha presentato un emendamento in Aula alla proposta di legge sulla cittadinanza, un pacchetto ‘anti-saccheggio’. La norma prevede che lo straniero nato in Italia, se condannato per reati contro le forze di polizia o per devastazione e saccheggio, al compimento dei 18 anni non possa ottenere la cittadinanza italiana». In tutto ciò il Cremlino sta a guardare e commenta con un tono a dir poco «friendly»: «La situazione sta precipitando nel caos. I disordini si sono diffusi in Europa, ma è una questione interna dell’Unione Europea».

Mascherare le proteste per il carovita per sovvertire l’ordine sociale alimenta solo le anime autocratiche a scapito di quelle democratiche e lascia campo libero agli estremisti. Così accade che si tratti con leggerezza lo sfondamento di negozi per porre l’attenzione sulle esigenze degli studenti. Intanto al Sud le proteste degli agricoltori galoppano. Il rischio che la questione sfugga di mano c’è, fare i buonisti non aiuta, essere pragmatici, sì. Largo ai Servizi che individuino chi si infiltra per sovvertire l’ordine sociale.

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Christian Gaole