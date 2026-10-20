La piazza spiazza. Soprattutto la sinistra. Le violenze di Milano e di altre città riportano al centro del dibattito la sicurezza urbana e il rapporto con le forze dell’ordine. E mettono subito alla prova Franco Gabrielli, ex prefetto ed ex capo della Polizia, oggi tra i fondatori di Più Uno, la formazione politica promossa con Ernesto Maria Ruffini per contribuire alla costruzione del centrosinistra. Gabrielli condanna senza esitazioni le aggressioni agli agenti, ma chiede anche di discutere l’adeguatezza dei servizi di ordine pubblico.

Una posizione che apre una questione politica: come si conciliano la tutela del diritto di manifestare e la necessità di reprimere i violenti? «Le violenze di Milano e delle altre città vanno condannate senza esitazioni. Agli agenti va tutta la nostra solidarietà», scrive Gabrielli. Poi aggiunge che difendere l’operato delle forze dell’ordine è doveroso, ma altrettanto doveroso è interrogarsi sull’adeguatezza dei dispositivi messi in campo. Una distinzione legittima, soprattutto per chi ha guidato la Polizia. Ma il punto politico è un altro: che cosa propone il nuovo protagonista del centrosinistra per garantire la sicurezza e impedire che le piazze diventino teatro di violenze? Gabrielli critica anche Matteo Piantedosi per aver risposto alle osservazioni del sindaco di Milano, Beppe Sala, con l’etichetta di «radical chic». «Non sempre l’attacco è la migliore difesa», osserva, sostenendo che chi governa deve assumersi le proprie responsabilità. Il ministro, secondo l’ex capo della Polizia, avrebbe perso l’occasione di spiegare le scelte compiute e di tenere unito il Paese.

Il ragionamento merita attenzione. Ma la nuova collocazione politica di Gabrielli rende inevitabile una domanda: nel campo largo ci sarà spazio per una cultura della sicurezza che non si limiti a condannare la violenza per poi spostare il dibattito sulle responsabilità del governo? Al momento, possiamo solo constatare che Giuseppe Conte – sotto braccio con Maurizio Landini – sta presidiando la sinistra della coalizione. Tanto che Nicola Fratoianni è a sua volta spiazzato, succube di una invasione di campo. E la fuga in avanti, il cambio di passo di Elly Schlein, che fa sapere di volersi candidare comunque, a prescindere dalle Primarie, indica che la corsa, e la rincorsa, è tutta a sinistra della sinistra. È una difficoltà strutturale del centrosinistra. Davanti alle manifestazioni violente, la condanna arriva spesso accompagnata da distinguo, contestazioni alle forze dell’ordine e accuse rivolte a chi governa. Il risultato è un equilibrio precario: da una parte gli elettori che chiedono sicurezza, dall’altra le componenti più radicali, diffidenti verso qualsiasi richiamo alla repressione dei violenti. Le parole contano. «Sicurezza urbana» e «repressione dei violenti» restano espressioni che una parte della sinistra pronuncia con cautela, quasi fossero concessioni culturali alla destra. È il riflesso di una sinistra regressiva, ancora sedotta dall’idea della piazza permanentemente mobilitata e incline a leggere l’intervento repressivo prima come un problema politico che come una responsabilità dello Stato.

Gabrielli conosce la differenza tra una manifestazione pacifica e un’aggressione. Da ex prefetto e già capo della Polizia sa che tutelare il diritto di protesta significa anche impedire che venga sequestrato da chi cerca lo scontro. La sua esperienza potrebbe aiutare il centrosinistra a superare vecchie ambiguità. Ma dovrà tradursi in una linea politica riconoscibile: prevenzione, protezione degli agenti, distinzione netta tra dissenso e violenza. La solidarietà alle forze dell’ordine non può essere soltanto la premessa rituale di una critica al governo. Deve diventare il punto di partenza di una politica capace di difendere insieme libertà e ordine pubblico. È su questo terreno che Gabrielli dovrà dimostrare quanto la sua esperienza possa incidere davvero sul campo largo.

© Riproduzione riservata

Alessia Petrelluzzi