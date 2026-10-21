Mani legate al governo e ai 500 militari inviati a Milano. A Milano «è in atto un preciso progetto di destabilizzazione dell’ordine pubblico», come scrive Fabrizio Filice, il giudice per le indagini preliminari di Milano, sul provvedimento di convalida dell’arresto per due maggiorenni lo scorso fine settimana per la guerriglia urbana in piazza Duomo a Milano. Ciò nonostante, il Quirinale ha chiesto un passo indietro a Palazzo Chigi sulla norma che conferiva i poteri di polizia giudiziaria ai militari.

Approvato il fermo preventivo per i minorenni. Inoltre, con questo decreto l’immediata efficacia della presunzione di imputabilità per i minorenni di età superiore ai 14 anni è ora applicabile – in altre parole si presume che un 15enne sia cosciente delle sue azioni. Il CdM ha introdotto anche il provvedimento che condanna la partecipazione violenta a una manifestazione. In sostanza, se durante un corteo un individuo si unisce a un gruppo di cinque o più persone, anche occasionalmente, e con quel gruppo lancia pietre, petardi, bastoni, verso persone o cose e mette in pericolo la sicurezza altrui, rischia fino a cinque anni di carcere e ventimila euro di multa. Non solo, qualora il manifestante avesse il volto coperto o ferisse qualcuno, le pene aumenterebbero. Stretta anche su chi non ha ancora raggiunto la maggiore età: se il danno è rivolto verso beni pubblici il Prefetto manderà a casa l’ingiunzione di pagamento, mentre se riguarda i privati, saranno questi ultimi a recarsi dal giudice che renderà il decreto ingiuntivo «immediatamente» esecutivo, potendo rivalersi «su tutto, sui beni di quella famiglia, anche sui soldi che lo Stato eventualmente le deve», precisa la premier Giorgia Meloni. In sostanza, a pagare saranno i genitori.

Le novità non finiscono qui: «Alla giustizia minorile diamo più magistrati e più posti negli istituti, perché la certezza della pena valga anche per chi ha 16 anni», prosegue Meloni. Il dietrofront, quindi, riguarda solo l’attribuzione dei poteri di polizia giudiziaria ai militari che verranno mandati a Milano. Le forze dell’ordine saranno comunque in grado di usare il riconoscimento biometrico con l’intelligenza artificiale, «per dare un nome a chi si nasconde dietro un cappuccio», precisa la Presidente del Consiglio. “Il più piccolo tra i ragazzi identificati a Milano – prosegue Meloni – avrebbe appena 11 anni. Fa male, paura e ci chiama tutti in causa. Noi non possiamo permettere che dei ragazzi crescano pensando che spaccare una vetrina sia un modo per farsi rispettare o che qualche visualizzazione sui social valga più del loro futuro. Non possiamo accettare che qualcuno, per convenienza politica o magari per farsi pubblicità, finisca per giustificarli”.

Le parole del gip Felice meritano un approfondimento, soprattutto quando scrive che questa situazione viene favorita dal battage via social «che conta proprio sulla spontanea partecipazione di molti giovani che, trovandosi in quella situazione di sfogo collettivo di rabbia e violenza, perdono completamente il controllo dei propri impulsi e diventano a propria volta attori violenti e antisociali. Agendo, così, in totale contrasto con i valori della nostra Costituzione che, al contrario, delinea un assetto sociale e istituzionale imperniato sul ripudio della violenza e sulla libera dialettica degli attori politici secondo il metodo democratico», conclude. Le mani legate sono quelle dei militari che non possono esercitare poteri di polizia giudiziaria, ma anche quelle del governo che non è riuscito a ottenere questo lasciapassare dal Quirinale. La speranza è che le misure introdotte siano sufficienti per arginare un fenomeno che in alcune città è sfuggito di mano. «Manifestare è un diritto, mettere a ferro e fuoco le nostre città non lo è. Lo abbiamo detto e lo dimostreremo con i fatti», conclude Meloni.

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Christian Gaole