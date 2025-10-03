Martedì scorso, Milano non ha semplicemente venduto uno stadio. Ha involontariamente scritto un manifesto sulla complessità del governo urbano nel XXI secolo, dove le geometrie variabili sostituiscono gli schieramenti e dove il dissenso, anche aspro, può diventare risorsa.

La seduta fiume del Consiglio Comunale ha mostrato un paesaggio politico inedito: ambientalisti e sovranisti uniti nel no, riformisti di destra e sinistra convergenti sul sì, il centrosinistra diviso tra sviluppo e conservazione. Non è caos: è la fotografia di una città che cerca faticosamente nuove sintesi tra istanze legittime, apparentemente inconciliabili.

Il vero banco di prova inizia ora. Milano può trasformare questa lacerazione in laboratorio, dimostrando che proprio dal conflitto nascono le soluzioni più innovative. Le clausole antimafia inserite nella delibera, la vigilanza promessa sulla rigenerazione del quartiere, i paletti economici posti al progetto: sono tutti anticorpi generati dal dibattito aspro ma necessario.

La sfida non è schierarsi pro o contro, ma assumere la contraddizione come metodo. Se Barcellona ha inventato il “superblock”, se Copenaghen ha creato il modello della “città a misura di bicicletta”, Milano può inventare lo “sviluppo conflittuale”: dove i capitali internazionali accettano perimetri sociali, dove la modernizzazione incorpora la memoria, dove il dissenso diventa progetto.

San Siro può diventare il primo esperimento di questa nuova grammatica urbana. Non nonostante le contraddizioni emerse, ma proprio grazie ad esse. È questa la vera scommessa: trasformare una ferita politica in modello di governance per la città complessa del futuro.

Sergio Scalpelli