Anche quest’anno il Governo ha scelto di intervenire sul lavoro in occasione del Primo maggio, confermando un tratto ormai riconoscibile che tende ad evitare riforme organiche e a privilegiare invece misure più mirate, ispirate a un pragmatismo che guarda alle singole criticità.

Le misure contenute spaziano infatti tra ambiti eterogenei – dal cosiddetto “salario giusto” alla disciplina dei riders, fino agli incentivi per le stabilizzazioni – trovando una loro coerenza solo se ricondotte alla più ampia traiettoria dell’azione di governo.

Tuttavia, rispetto ad altri provvedimenti, questo decreto presenta un elemento di particolare rilievo: l’ingresso, seppur in forma indiretta, nel dibattito sul salario minimo, qui riletto e ridefinito come “salario giusto”. La scelta operata dal Governo – anche alla luce delle indicazioni provenienti dal Cnel – è quella di non introdurre una soglia legale uniforme, ma di rafforzare il ruolo della contrattazione collettiva quale sede privilegiata per la determinazione dei trattamenti economici.

È un’impostazione che affonda le proprie radici nella tradizione del nostro ordinamento e che ha il merito di valorizzare uno strumento, quello concertativo, capace storicamente di bilanciare le esigenze delle parti sociali. In un sistema produttivo articolato e differenziato come quello italiano, affidare alla contrattazione il compito di definire livelli retributivi adeguati può rappresentare una risposta più flessibile e aderente alle specificità dei singoli settori.

Positiva, in questa prospettiva, è anche la scelta di incentivare i rinnovi contrattuali, soprattutto considerando il ruolo centrale che viene attribuito alla contrattazione stessa. Senza contratti aggiornati, infatti, qualsiasi architettura fondata su di essi rischia di perdere efficacia e di tradursi in un indebolimento delle tutele.

Resta però evidente come il quadro complessivo presenti ancora significative aree di incompletezza. Sullo sfondo rimangono questioni strutturali che da tempo attendono una risposta: una disciplina organica della rappresentanza, necessaria per garantire certezza e trasparenza al sistema contrattuale, e un riordino della normativa in materia di rimedi contro i licenziamenti illegittimi, più volte sollecitato anche dalla nostra Corte costituzionale.

In questo senso, il decreto del Primo maggio si inserisce in una linea di continuità che evita un salto riformatore. Una scelta legittima, che può produrre risultati concreti nel breve periodo, ma che non può sostituire indefinitamente la necessità di un disegno più ampio e coerente.

Il lavoro, oggi più che mai, richiede una visione capace di tenere insieme flessibilità e sicurezza, innovazione e tutela. Il pragmatismo è un metodo utile, ma non può diventare un alibi per rinviare le riforme di sistema. Il Primo maggio, allora, non è soltanto l’occasione per celebrare il lavoro, ma anche per interrogarsi sul suo futuro e sulle responsabilità di chi è chiamato a governarne le trasformazioni.

Francesco Rotondi giuslavorista e consigliere esperto CNEL

© Riproduzione riservata

Redazione