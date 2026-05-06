Andrea Sempio intercettato da una cimice mentre parla da solo in macchina di alcune telefonate fatte a Chiara Poggi, del tentativo di approccio e del rifiuto della ragazza. Sono ancora poche e vaghe le informazioni che il Tg1 riporta in esclusiva, e che riguardano l’asso nella manica della Procura di Pavia per spingere l’allora amico di Marco Poggi (il fratello della vittima), a fornire maggiori dettagli sul suo rapporto con l’allora fidanzata di Alberto Stasi.

Dalle intercettazioni carpite nell’automobile di Sempio il 14 aprile 2025, lo stesso parlerebbe – da quanto apprende il Tg1 solo con sé stesso – di un’avance, e della risposta netta di Chiara “con te non ci voglio parlare”. Il tutto confessandole di aver visto suoi video intimi con Alberto Stasi.



L’audio in questione sarebbe stato fatto sentire per la prima volta a Marco Poggi proprio oggi, nel corso dell’audizione con i pm svoltasi nel primo pomeriggio, con Poggi che ha detto di non aver mai visto assieme al suo amico del tempo Andrea i video intimi di Chiara e Stasi.

Sulla vicenda è già arrivato il commento dei legali di Sempio:”Il nostro assistito ritiene di essere in grado di spiegare le captazioni, una volta che le avrà ascoltate e contestualizzate”, dice l’avvocato Cataliotti, ai microfoni di Dentro la notizia, su Canale 5.

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Luca Frasacco