Torna in tv Andrea Sempio, unico indagato nel secondo filone delle indagini per l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto del 2007. Parla a Verissimo, intervistato da Silvia Toffanin, precisando la sua verità su alcuni aspetti su cui si è concentrata, – nell’ultimo anno – la magistratura.

Garlasco, Sempio a Verissimo: “Il Dna sulle unghie di Chiara? Il materiale era degradato”

“Il 2025 si è concluso con delle novità importanti”, esordisce Toffanin nell’intervista ad Andrea Sempio, spiegando che una di queste riguarda il DNA sulle unghie di Chiara, dalla compatibilità elevata e forte con i famigliari di sesso maschile dei Sempio. “La genetista ha fatto le sue verifiche, premettendo però che la base da cui è partita per avere risultati non andava bene”, ha detto Sempio. “Il materiale era degradato, poco e mal conservato – continua l’uomo – i risultati erano sempre diversi e non sono attribuibili a nessuno ma le è stato chiesto di fare un’indagine bio-statistica partendo però, lo ricordo, da una base sbagliata. Quindi il valore è zero, non va né a favore né contro”.

Andrea Sempio e il rapporto con Chiara Poggi: “Non andavamo oltre il ciao”

Toffanin cerca di ricostruire il rapporto con Chiara Poggi: “Ero e sono molto amico del fratello, andavo lì per passare i pomeriggi con lui, mi è capitato di incontrarla in casa qualche volta. Non andavamo oltre il ‘ciao’. Non credo proprio che Marco Poggi abbia avuto dubbi nei miei confronti, l’amicizia è andata avanti. Con lui abbiamo sempre cercato di non parlarne. Ci siamo sentiti diverse volte ogni volta che sono ripartite le indagini, è sempre stato dalla mia parte. Per lavoro ci vediamo meno, mi ha chiamato anche prima dell’11 marzo. Io ho ritirato a fine febbraio l’avviso. In quello mi è sempre stato vicino, era dispiaciuto. Sente che la nostra amicizia ha una responsabilità nella nostra vicenda e si è fatto carico di questa cosa. Ci siamo fatti forza a vicenda”.

Andrea Sempio e l’ipotesi di amore per Chiara Poggi: “Non c’è mai stato nulla”

Sull’infatuazione per Chiara, Sempio ripete: “Non c’è mai stato nulla di tutto ciò, altra cosa che stanno montando per portare avanti questa telenovela”. E parla anche delle telefonate tra il 7 e l’8 agosto a casa Poggi: “Non erano legate ad un discorso di infatuazione nei confronti di Chiara, le ho già spiegate. Cercai di contattare lui e chiamai casa. ‘C’è Marco? No? Quando torna?’, e basta. Poi non c’è stato alcun contatto tra me e Chiara, io non ho mai avuto il suo numero di telefono. Essendo io finito sotto indagini hanno provato a costruirci sopra qualcosa.

Andrea Sempio: “Non ho mai conosciuto Alberto Stasi”

Sul legame con Alberto Stasi: “Non l’ho mai conosciuto, solo in un’occasione siamo andati vicini ad incontrarci qualche anno dopo l’omicidio. Ero in un locale con il fratello di Chiara, avevo notato un ragazzo con un cappello in testa, era Stasi. Guardandolo ho chiesto di cambiare tavolo per evitare che Marco lo vedesse”.

Andrea Sempio e il padre indagato per corruzione: “I soldi erano per gli avvocati”

In merito alla prima archiviazione, il padre di Andrea Sempio è indagato per corruzioni in atti giudiziari: “Sono assolutamente tranquillo, preoccupato solo per quello che vive mio padre a livello di attenzione mediatica. In merito alla presunta corruzione per archiviare il mio caso, il bigliettino con le cifre spiega i movimenti di denaro. Abbiamo detto che soldi usciti erano per gli avvocati, incrociando i dati torna, non credo che quell’inchiesta vada più avanti di così”.

La vita di Andrea Sempio: “Lo svago non c’è. Fidanzate? Poche”

Sempio conclude parlando della sua vita. “Mi muovo poco, lavoro, quello che manca è lo svago, le uscite libere, quello non ci può essere. Fare un aperitivo in centro a Pavia con me sarebbe un disastro. Ci sono giornalisti che girano, gli sguardi delle persone. Devo proteggere anche le persone che mi stanno accanto. Fidanzate? Poche, non sono mai stato sveglio su questo punto di vista, molte le ho tenute nascoste”.

Luca Frasacco