Alla Casa del Cinema di Roma il Premio Speciale “Aqua e Sport” al produttore Rinaldi. Il 10 luglio il docufilm sarà protagonista al Social World Film Festival.

La Casa del Cinema di Roma è l’ultima tappa del percorso di VAMOS. Storia vera di un sogno, il docufilm prodotto da Isolkappa che racconta la storia dei Fratelli Leo in carrozzina alla Maratona di New York, dove il produttore Giuseppe Rinaldi ha ricevuto il Premio Speciale “Aqua e Sport” nell’ambito del festival internazionale dedicato al rapporto tra cinema e acqua. Un riconoscimento che valorizza opere e progetti capaci di raccontare, attraverso il linguaggio del cinema, il valore dello sport come strumento di inclusione, partecipazione e responsabilità sociale.

Il premio rappresenta anche il riconoscimento di una visione imprenditoriale fondata sulla capacità di coniugare etica e profitto, trasformando la responsabilità sociale in un impegno concreto. «Il ruolo di un imprenditore è anche quello di saper riconoscere e sostenere progetti capaci di creare valore per le persone e per le comunità», sottolinea Giuseppe Rinaldi. È questa la filosofia che accompagna VAMOS fin dalla sua nascita, utilizzando il cinema del reale come strumento per diffondere esempi positivi e replicabili.

La menzione assegnata dall’Aqua Film Festival si aggiunge al Premio per il Miglior Documentario ottenuto al Festival del Cinema di Montecatini, al Premio per il Miglior Documentario del Festival Internazionale del Cinema di Salerno, alla Menzione Speciale conferita al produttore nell’ambito del Fabula Festival e al riconoscimento attribuito a Giuseppe Rinaldi come Ambasciatore della Responsabilità Sociale.

Il cammino di VAMOS – regia di Daniela Riccardi – prosegue ora con un nuovo importante appuntamento. Dopo la presentazione ufficiale della Settimana del Documentario del Social World Film Festival, annunciata nel corso della conferenza stampa ospitata prima a Cannes e successivamente al Ministero della Cultura, il docufilm sarà proiettato venerdì 10 luglio, a partire dalle ore 17, al Cinema Rosi di Vico Equense.

VAMOS è l’unico docufilm italiano in concorso nella Settimana del Documentario, la sezione competitiva del Social World Film Festival, affidata alla valutazione di una giuria composta dai rappresentanti del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI). Al termine della proiezione è prevista la masterclass con Can Yamen, protagonista della nuova serie Sandokan, offrendo al pubblico un ulteriore momento di confronto sul valore del racconto cinematografico.

Da Montecatini a Salerno, passando per Roma e ora Vico Equense, VAMOS continua così la sua corsa, confermando come una storia vera possa andare ben oltre il grande schermo. Nato per raccontare il sogno dei Fratelli Leo in carrozzina alla maratona di New York, oggi il progetto continua a coinvolgere festival, istituzioni e comunità, dimostrando che il cinema può diventare uno strumento concreto di partecipazione e cambiamento sociale. Perché VAMOS non racconta soltanto una maratona: continua a dimostrare che i sogni, quando vengono condivisi, sono capaci di mettere in movimento persone, territori e comunità.

© Riproduzione riservata

Redazione