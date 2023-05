Andrea Ruggieri, direttore responsabile de Il Riformista, dice la sua in merito al caso Ranucci e alle foto della cena da Lavitola. “Siccome ci siamo azzardati a documentare una strana tavolata con cui mangiava Sigfrido Ranucci” -spiega Ruggieri- “l’onorevole Ricciardi, se non sbaglio professione attore (cosa sappia di giornalismo, mah…) invoca l’intervento dell’Ordine Giornalisti.”

E allora viene da chiedersi a cosa sia dovuta questa richiesta, solo “perché un professionista che nell’esercizio della sua professione immortala personaggi di pubblico dominio in un locale aperto al pubblico?” E’ quasi comico. Come pure fantasticare, prosegue Ruggieri “su come il giornalista del Riformista abbia fatto a conoscere il contenuto del colloquio tra Ranucci, Monsignor Fusco, il pregiudicato Lavitola e una misteriosa bionda. Semplicemente, nel pezzo non c’è scritto nulla del contenuto della conversazione.”

“Non dico imparare a scrivere, ma almeno a leggere…Però in compenso l’onorevole Ricciardi” -continua il Direttore del Riformista- “mette nero su bianco che i commensali di Ranucci sono sue fonti. Complimenti. E grazie della notizia… l’Onorevole attore esalta poi la stampa libera democratica, non quella dei regimi. Sono d’accordo: ma nelle democrazie” -obietta Ruggieri- “i partiti non ululano alle manette, non adulano Maduro, non fanno notizia per valigette di denaro venezuelano, non negano l’esistenza dell’Isis (oltre che lo sbarco sulla luna), né fanno i baciapile di giornalisti amichetti, cui nessuno ha fatto nulla, solo chiesto come mai, postulando loro l’inopportunità’ (per gli altri), di avere certe frequentazioni, si intrattengano con noti pregiudicati, un altissimo prelato e una misteriosa bionda.”

“Siamo solo un giornale curioso, mica Bestie di Satana, noi.” – precisa Ruggieri che conclude ironicamente – “poi basta citare l’Arabia, per favore: i vostri ministri, onorevole Ricciardi, pensavano che Matera fosse in Puglia, e non sapevano dove fosse la Casa Bianca. Non sapreste nemmeno indicarla su Google Maps, l’Arabia, dai”.

Redazione

Giulio Pinco Caracciolo