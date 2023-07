Sui social, in particolare su Twitter, è scoppiata una rivoluzione tra sostenitori e nemici agguerriti di monsignor Victor Manuel Fernández. In Argentina l’hanno già soprannominato El Tucho besame mucho e in Italia alcuni lo chiamano “l’eretico esperto di baci”.

Sta di fatto che Fernandez, a metà settembre, sostituirà il cardinale Luis Francisco Ladaria Ferrer alla guida della Dottrina della Fede, l’ex Santo Uffizio, ruolo che fu anche di Ratzinger. Voluto con tutte le sue forze da Papa Francesco, che ha individuato nel 60enne “riformista malvisto dai conservatori” la persona giusta per archiviare un passato segnato da “metodi immorali” per perseguire “eventuali errori dottrinali”.

Nella lettera di Bergoglio a Fernandez, il Pontefice gli chiede di “serbare la fede, aumentare l’intelligenza e la trasmissione della fede al servizio dell’evangelizzazione, perché la sua luce sia il criterio per comprendere il senso dell’esistenza, soprattutto di fronte alle domande poste dal progresso della scienza e lo sviluppo della società”. Lasciando la gestione dei casi di pedofilia alla sottosezione del dicastero, guidata dal monsignore irlandese John Joseph Kennedy.

Perché sarebbe definito l’esperto di baci

Monsignor Víctor Manuel Fernández, detto “Tucho” si sarebbe auto definito un “esperto di baci”.A dirlo è lui stesso, che nel 1995 scrisse – una tra le numerose numerosissime opere che ha pubblicato in Argentina e in America Latina – il libro Guariscimi con la tua bocca: l’arte di baciare.

Ma nella prefazione, è il monsignore stesso a spiegare meglio. “Vorrei chiarire che questo libro non è scritto tanto in base alla mia esperienza personale, quanto in base alla vita delle persone che si baciano”, scrive nella presentazione, “e in queste pagine voglio sintetizzare il sentimento popolare, ciò che la gente prova quando pensa a un bacio, ciò che i mortali sperimentano quando si baciano. Per farlo, ho parlato a lungo con molte persone che hanno una grande esperienza in materia, e anche con molti giovani che stanno imparando a baciare a modo loro. Ho anche consultato molti libri e ho voluto mostrare come i poeti parlano del bacio. Così, cercando di sintetizzare l’immensa ricchezza della vita, ho realizzato queste pagine a favore del bacio. Spero che vi aiutino a baciare meglio, che vi motivino a liberare il meglio del vostro essere in un bacio”.

