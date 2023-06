Come sta Santo Padre? “Ancora vivo“. Papa Francesco ribadisce lo stesso pensiero espresso quando venne dimesso lo scorso primo aprile dopo la bronchite infettiva. Questa volta lascia il Policlinico Gemelli di Roma dopo l’operazione all’addome del 7 giugno scorso: un intervento chirurgico di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi a causa di un laparocele incarcerato.

Dimesso dopo quasi 10 giorni, Bergoglio è uscito dall’ingresso principale sulla sedia a rotelle. Accolto dagli applausi, ha salutato col sorriso pazienti, familiari, sanitari e giornalisti presenti. Poi è salito a bordo della Fiat Panda bianca d’ordinanza ed tornato in Vaticano.

Sono “ancora vivo” ha ribadito Bergoglio lanciando poi un pensiero al recente tragico naufragio in Grecia: “Tanto, tanto dolore”. Poi ai giornalisti: “Grazie per il vostro servizio, grazie tante”.

“Sarà un Papa più forte, lui la convalescenza non la fa, ha già cominciato a lavorare. Gli abbiamo chiesto di fare un po’ di convalescenza però sono certo che questa volta ci ascolterà un po’ di più perché lo attendono impegni importanti” ha spiegato il professor Sergio Alfieri, il chirurgo che ha operato il pontefice la scorsa settimana.

Il medico spiega che “il Papa sta bene. Sta meglio di prima, ora potrà affrontare i viaggi meglio di prima perché non ha più i disagi che aveva. Sarà un Papa più forte”.

Professore Alfieri che ha anche riferito che stamani il Papa ha avuto un colloquio personale con un medico che non sta bene. “E’ stato un momento molto toccante. Ha voluto proprio esercitare il suo ministero, il ministero diciamo del sacerdote”.

Prima di fare rientro in Vaticano, come di consueto, il Papa si è recato nella basilica di Santa Maria maggiore per pregare di fronte alla icona della Madonna “Salus populi romani”, salvezza del popolo romano.

“Il Papa sta bene, sta meglio di prima”, ha commentato Sergio Alfieri, il chirurgo che ha operato il Pontefice. “Deve fare la convalescenza come tutti, ci siamo raccomandati. Andrà a fare la convalescenza a Santa Marta ma già ha ripreso il lavoro”. Che effetto fa operare un Papa? “Avevo fatto esercizio la volta precedente”, ha scherzato il chirurgo.

