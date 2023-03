“Posso confermare che, essendo prevista la sua uscita dall’ospedale nella giornata di domani, è prevista la presenza di Papa Francesco in piazza San Pietro domenica per la celebrazione eucaristica della Domenica delle Palme, Passione del Signore”. Lo rende noto il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni. E così si chiude un’altra parentesi ospedaliera per Papa Francesco che dopo il malore, a causa di una bronchite su base infettiva, si è subito ripreso. Tanto che non è rimasto con le mani in mano e ha visitato il reparto di oncologia pediatrica portando doni e carezze ai piccoli pazienti. Non ha perso nemmeno l’occasione per battezzare un bimbo nato pochi giorni fa.

“La giornata di ieri è trascorsa bene, con un normale decorso clinico. Nella serata Papa Francesco ha cenato, mangiando la pizza, insieme a quanti lo assistono in questi giorni di degenza ospedaliera: con il Santo Padre erano presenti i medici, gli infermieri, gli assistenti ed il personale della Gendarmeria”. Lo comunica il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni. Questa mattina dopo aver fatto colazione, ha letto alcuni quotidiani ed ha ripreso il lavoro – aggiunge -. Il rientro a casa Santa Marta di Sua Santità è previsto nella giornata di domani, all’esito dei risultati degli ultimi accertamenti di questa mattina”.

Poi nel pomeriggio ha voluto salutare i bambini dell’oncologia portando loro dei rosari, delle uova di cioccolato e copie del libro “Nacque Gesù a Betlemme di Giudea”. Nel corso della visita, durata circa mezz’ora, come riportato dall’ansa, il Papa ha impartito il sacramento del battesimo a un bambino, di nome Miguel Angel, di poche settimane. Al termine ha fatto ritorno al proprio reparto. Il Papa, nelle foto diffuse dalla sala stampa vaticana, appare in buona forma e in piedi. In una delle immagini si vede sia il bastone che il girello per appoggiarsi, segno che il Pontefice all’interno della corsia d’ospedale si muove a piedi e non con la sedia a rotelle. Chiaramente indossa la talare bianca e sia nelle fotografie che nel video in cui c’è il battesimo Papa Francesco appare sorridente.

“È già cristiano. Vai in parrocchia e di’ che lo ha battezzato il Papa”. Ha detto alla mamma di Miguel Angel. Prima di celebrare il sacramento, il Pontefice aveva chiesto alla mamma appunto il nome del bambino. Poi durante la benedizione il siparietto con il piccolo che dopo aver ricevuto il battesimo ha iniziato a piangere: “È la sua risposta!”, ha scherzato una infermiera. Francesco ha cercato di calmarlo accarezzandogli con il dito naso e labbra, poi l’ha benedetto sulla fronte, sotto lo sguardo della mamma.

Dunque per il Papa sembrerebbe che il peggio è passato. “Lo lasciamo tranquillo, il Papa è di ottimo umore ed è persona che sa affrontare con molta serenità questi problemi fisici, ci è un po’ abituato ed è molto bello vedere la reazione del mondo con tantissimi messaggi di vicinanza e tanta preghiera. Il Papa affronta con grande serenità questi piccoli problemi che sono passati molto rapidamente”. Lo ha detto padre Antonio Spadaro, direttore de La Civiltà Cattolica, intervenuto in video collegamento a Sky Tg24 Live In, in corso dal Maschio Angioino di Napoli. Intanto sono già state confermate le udienze private in programma lunedì prossimo, 3 aprile. Papa Francesco riceverà in Vaticano anche Borjana Krišto, la presidente del consiglio dei ministri di Bosnia ed Erzegovina. È così che la Sala Stampa conferma il ritorno alla normale agenda di lavoro da parte del Pontefice che domani lascerà l’ospedale Gemelli. “Le prove e le fatiche della vita, vissute nella fede, contribuiscono a purificare il cuore, a renderlo più umile e quindi più disponibile ad aprirsi a Dio”, si legge sul profilo Twitter del Papa.

