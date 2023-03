Papa Francesco uscirà domani dal Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato dal pomeriggio di mercoledì a causa di una “bronchite su base infettiva”, per la quale viene sottoposto a “una terapia antibiotica su base infusionale”, come fatto sapere dallo staff medico che segue il pontefice argentino.

A dirlo all’agenzia AdnKronos è stato questa mattina il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio. Bergoglio dunque, ha aggiunto il cardinale, presiederà i riti della Settimana Santa.

“Con il Papa– osserva ancora Re – ci sarà in ogni celebrazione un cardinale celebrante al quale spetteranno le incombenze all’altare“. Il cardinale Sandri celebrerà la domenica delle Palme, “io – aggiunge Re – la domenica di Pasqua. Il Papa ci sarà per l’Urbi et Orbi, leggerà il messaggio e presiederà tutti i riti“.

Dal decimo piano del Policlinico Universitario di Roma le notizie sono incoraggianti: anche la seconda notte di ricovero “è trascorsa serenamente”, trapela dagli ambienti della Santa Sede, che sulle condizioni di salute del pontefice hanno fornito informazioni col contagocce, con la Sala Stampa spesso ‘superata’ da fonti vaticane in ‘libera uscita’ con giornali e agenzie stampa.

Nella tarda mattinata si dovrebbe avere un aggiornamento ufficiale sulle condizioni del Papa, che risponde già bene alle terapie con “un netto miglioramento“.

(in aggiornamento)

Fabio Calcagni Napoletano, classe 1987, laureato in Lettere: vive di politica e basket.

© Riproduzione riservata

Fabio Calcagni