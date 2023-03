A celebrare la messa delle Palme di domenica prossima sarà Leonardo Sandri, al posto di Papa Francesco, ricoverato in Ospedale. Sandri è vice decano del Collegio Cardinalizio, ha confermato lui stesso la notizia. Per Pasqua si spera potrà essere il Pontefice a celebrare. Al momento Papa Francesco è ricoverato all’Ospedale Gemelli di Roma per un’infezione respiratoria.

A LaPresse il cardinale Giovanni Battista Re, Prefetto emerito della Congregazione per i vescovi e decano nel Collegio Cardinalizio, ha anticipato che se le Palme toccheranno a Sandri, il giovedì Santo al cardinal De Donatis Vicario di Roma, la messa in Coena Domini all’Arciprete di San Pietro il cardinal Gambetti. Per il Venerdì Santo e la via crucis “vedremo, alcune cose non sono ancora state determinate. La notte Santa ci sarà uno dei cardinali ma si deve ancora stabilire”.

“Sì, certamente, posso confermare che domenica celebrerò la messa delle Palme: sono stato avvertito già lunedì scorso dal maestro delle Cerimonie pontificie che i riti della Settimana Santa sarebbero stati celebrati ognuno da un cardinale, e a me hanno richiesto la Domenica delle Palme“, ha detto all’Ansa il cardinale Sandri, vice decano del Collegio cardinalizio, confermando così la predisposizione di un piano per la celebrazione dei riti pasquali.

“Mi auguro naturalmente che il Papa si rimetta e possa presiedere le liturgie come avvenuto in altre occasioni, pur essendoci un cardinale che officiava all’altare”. Sandri è sottodecano del Collegio cardinalizio. La messa di domenica ricadrà tra l’altro il 2 aprile, nel giorno dell’anniversario della morte di Giovanni Paolo II. Era proprio Sandri, nei giorni in cui Wojtyla non riusciva più a parlare, a essere la voce del Pontefice.

“Il maestro delle cerimonie mi aveva avvertito già lunedì scorso – ha comunque precisato il cardinale a Il Corriere della Sera – , quando ovviamente nessuno immaginava un ricovero. Si è fatto sempre così, negli ultimi tempi, per via del dolore al ginocchio del Santo Padre che gli rende difficile stare in piedi troppo a lungo: il Papa era presente e presiedeva, restando seduto, mentre la messa era celebrata da un cardinale. Ad esempio i funerali di Benedetto XVI, presieduti da Francesco, sono stati celebrati dal cardinale Re”.

Secondo le ultime notizie la salute di Papa Francesco è in via di miglioramento. L’ultimo bollettino medico diffuso dal direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni riportava che “al Santo Padre è stata riscontrata una bronchite su base infettiva che ha richiesto la somministrazione di una terapia antibiotica su base infusionale che ha prodotto gli effetti attesi con un netto miglioramento dello stato di salute. Sulla base del prevedibile decorso il Santo Padre potrebbe essere dimesso nei prossimi giorni”.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

© Riproduzione riservata

Antonio Lamorte