Papa Francesco si trova ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma per “controlli precedentemente programmati“, come ha fatto sapere la Santa Sede. Eppure le notizie sulle condizioni di salute del pontefice sono contrastanti.

Rispetto a quanto reso noto dal Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, diverse agenzie di stampa evidenziano un quadro diverso.

AdnKronos che Francesco è stato portato al Gemelli in ambulanza a seguito di un “affaticamento respiratorio”, mentre LaPresse parla di un malore del pontefice argentino.

Il ‘vaticanista’ del Corriere della Sera Gian Guido Vecchi scrive che Francesco avrebbe avrebbe iniziato ad avvertire un dolore al petto subito dopo l’udienza generale tenuta in piazza San Pietro, mentre già si trovava nella sua residenza a casa Santa Marta: a quel punto il infermiere personale Massimiliano Strappati avrebbe consigliato di recarsi al Gemelli, nel reparto di cardiologia.

E dopo l’emergere delle indiscrezioni, in serata la Sala Stampa della Santa Sede ha reso noto ulteriori informazioni sulle condizioni di salute di Papa Francesco, che “nei giorni scorsi ha lamentato alcune difficoltà respiratorie“. L’esito dei controlli medici effettuati oggi pomeriggio “ha evidenziato un’infezione respiratoria (esclusa l’infezione da Covid 19) che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera“.

Francesco si trova nell’appartamento al decimo piano del Gemelli, cosiddetto “dei Papi”: è infatti lo stesso che ha occupato durante la degenza di dieci giorni relativa all’operazione al colon cui fu sottoposto il 4 luglio del 2021.

Le udienze del Papa previste per giovedì e venerdì sono state annullate, riporta l’Ansa, così come un’intervista che era stata programmata in Vaticano per il pomeriggio di oggi, 29 marzo.

Soltanto questa mattina Bergoglio, 86 anni, aveva presieduto come di consueto l’udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro, mentre si apprestano ad avvicinarsi le sentite celebrazioni della settimana santa e della Pasqua.

Da gennaio dell’anno scorso il pontefice soffre di problemi di deambulazione che lo ha costretto a ricorrere alla sedia a rotelle e al bastone da passeggio, dovendo sottoporsi anche a fisioterapia e riabilitazione al ginocchio.

A luglio del 2021 invece venne ricoverato sempre al Gemelli di Roma per un’operazione al colon. Soltanto una ventina di giorni fa, parlando alla Tv svizzera, Francesco, aveva detto di sentirsi in buona salute, quando gli avevano chiesto come si sentisse dopo dieci anni di pontificato: “Sono vecchio. Ho meno resistenza fisica, quella del ginocchio è stata un’umiliazione fisica, anche se adesso sta guarendo bene”.

