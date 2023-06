Papa Francesco in ospedale per una visita di controllo, programmata da settimane precisa il Vaticano, dopo il ricovero dello scorso marzo per una infezione respiratoria. Bergoglio poco dopo le 10.30 è entrato la Policlinico Gemelli per poi raggiungere il Cemi, il Centro di Medicina dell’Invecchiamento del policlinico universitario della Capitale.

Redazione

Ciro Cuozzo