Un dolore difficile da sopportare quello di Wilma Goich. Già nel periodo della sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2022 la cantante non era riuscita a trattenere le lacrime di fronte al ricordo della morte improvvisa della figlia Susanna Vianello. “È stata la cosa più bella della mia vita”, ha ammesso la Goich, spiegando che Susanna le ha però lasciato un bellissimo regalo.

“Il bellissimo regalo” lasciato da Susanna Vianello a Wilma Goich

Nata nel 1970 era l’unica figlia della cantante e del marito Edoardo Vianello. I suoi genitori si sono separati quando lei aveva solo 11 anni. Nel corso della sua giovinezza ha svolto vari lavori (come responsabile in uno store di una catena per articoli per la casa e in un centro turistico prima di diventare una speaker radiofonica). Ha lavorato per diverse emittenti prima di sbarcare a Radio Italia anni 60 dove ha continuato a lavorare fino a pochi mesi prima della sua scomparsa. Ma il regalo più bello di Susanna è stato proprio il nipote di Wilma. Nipote che ha scelto di vivere insieme alla nonna e che oggi fa il tifo per lei sostenendola sempre.

La malattia di Susanna Vianello: “I medici le avevano dato 3-4 mesi di vita”

La figlia di Wilma Goich Susanna Vianello è morta dopo una breve lotta con una brutta malattia: un tumore al polmone. Quando Susanna si è sottoposta ad alcuni controlli di routine ha scoperto il cancro, che era già in stato avanzato, i medici le avevano dato circa 3-4 mesi di vita. “Susanna mi ha lasciato un regalo, mio nipote e me lo sto godendo. Noi due soffriamo in modo diverso, io ho perso una figlia e lui la mamma, stiamo soffrendo entrambi, ma ci facciamo forza a vicenda”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo