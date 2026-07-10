Le strade di Gennarino e Affari tuoi si separano. L’iconico Jack Russell diventato “premio” del pacco speciale che permetteva di incrementare il bottino finale, simbolo e mascotte del programma di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, non comparirà più in tv.

Affari Tuoi, perché Gennarino non farà più parte della trasmissione

Dietro la scelta di “mandarlo in pensione” non c’è solo un motivo anagrafico. Nonostante Gennarino, Jack Russell di oltre 13 anni, sia entrato in età anziana, Affari Tuoi sta per cambiare casa, passando dallo storico Teatro delle Vittorie di Roma ai nuovi studi di Milano. E così per preservare il suo benessere, come ha spiegato l’addestratore Massimo Perla al Corriere della Sera, si è scelto di comune accordo di concludere l’esperienza. Finora “Affari Tuoi” è stato un abbiente pensato per garantirgli tranquillità, ricorda Perla: “Passeggiata mattutina, poi raggiungeva lo studio alle 10:30 per registrare due o tre puntate. Aveva il suo camerino: uno spazio riservato con il trasportino, ma anche i giochi e tutto quello gli serviva”.

Chi è Gennarino

Dietro il nome di Gennarino si nasconde in realtà “Seven”. Nato a Roma, è stato addestrato da un istruttore toscano, mentre il nome con cui il pubblico lo conosce oggi è frutto di un’idea di Stefano De Martino, che ha voluto rendergli omaggio scegliendo un appellativo legato alle sue origini napoletane. Prima di conquistare il pubblico del game show, Seven aveva già costruito una lunga carriera nel mondo dello spettacolo, protagonista di numerose campagne pubblicitarie per marchi come Balocco, Ikea, Tim, Fonzies, Nike e Poste Italiane, e la partecipazioni alla fiction Rocco Schiavone e ai programmi Edicola Fiore e Citofonare Rai2, ma anche i film Nemiche per la pelle e Natale a Londra.

Il rapporto tra Gennarino e Stefano De Martino

Con Stefano De Martino ad Affari tuoi si è subito creato un rapporto speciale: “Nei momenti di pausa tra una registrazione e l’altra giocavano insieme, diventando sempre più legati giorno dopo giorno”, racconta ancora Perla, rassicurando che “la loro amicizia non si spegnerà”.

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