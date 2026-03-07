Agguato di camorra in provincia di Napoli. Colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi in mattinata, poco dopo le 11 di sabato 7 marzo, a Marano di Napoli.

I carabinieri della Compagnia locale stanno intervenendo in corso Europa per segnalazione di esplosione colpi d’arma da fuoco contro una persone non meglio identificata, deceduta poco dopo.

La vittima, stando ad una prima ricostruzione, si trovava in auto quando è stata avvicinata dai sicari.

L’agguato, stando ai primi accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Marano, è avvenuto in via Svizzera, angolo Corso Europa. All’interno di una Toyota Yaris, lato guida i militari hanno ritrovato il corpo senza vita di Castrese Palumbo, nato a Marano di Napoli il 30.10.1946, già noto alle forze dell’ordine.

Da una prima sommaria, ricostruzione ancora da confermare, pare che ignoti poco prima abbiano esploso diversi colpi d’arma da fuoco alcuni dei quali colpivano alla testa l’uomo.

Rinvenuti e sequestrati 12 bossoli calibro nove.

