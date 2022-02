L’equipaggio era intervenuto per soccorrere un paziente a casa. Quando i sanitari sono tornati all’ambulanza hanno trovato gli pneumatici del mezzo di soccorso tagliati. È successo la scorsa notte a Napoli. Alla postazione postazione 118 del Loreto Crispi. L’intervento era stato condotto nel Rione Traiano.

A denunciare l’accaduto la “Nessuno Tocchi Ippocrate”, l’organizzazione che segnala aggressioni verbali e fisiche, insulti, minacce, atti di vandalismo ai danni del personale sanitario. È una pagina Facebook, attiva a Napoli, e che sarebbe pronta ad allargarsi ed estendersi per fare lo stesso attivismo a livello nazionale.

Il post sulla pagina social: “Tagliano gli pneumatici all’ambulanza! È successo stanotte intorno alle 2.00 alla postazione 118 del Loreto Crispi mentre era impegnata in un intervento di soccorso a Rione Traiano a Napoli. L’amara scoperta al rientro dell’equipaggio nel mezzo di soccorso. Fortunatamente il paziente è stato trattato a domicilio e non necessitava di trasporto in ospedale altrimenti questa disavventura si sarebbe tramutata in tragedia“.

I commenti al post tutti sulla stessa linea: “Ignoranti”, oppure “assurdo”, la maggior parte non riportabili, per i termini piuttosto duri. E tanti fanno notare che quell’ambulanza sarebbe potuta servire a un loro parente o a loro stessi. Solo qualche giorno fa “Nessuno tocchi Ippocrate” segnalava sputi e parolacce all’equipaggio di un’ambulanza intervenuta a Melito, un’aggressione al personale dell’Ospedale Pellegrini, perfino un’infermiere di una postazione 118 colpito da un pugno. La pagina descrive la situazione di trincea che spesso infermieri e medici si trovano a fronteggiare.

Nessuno Tocchi Ippocrate registra e riporta circa 70 aggressioni all’anno. Sono quasi 38mila i follower della pagina social. “Raccogliamo denunce da tutta Italia ma attualmente rendicontiamo solo quelle di Napoli, da gennaio parte il progetto Nti Italia, ogni Regione avrà il comitato regionale che registrerà le proprie aggressioni”, raccontava a Il Corriere del Mezzogiorno il medico e responsabile della pagine Manuel Ruggiero.

