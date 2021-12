Rottura del labbro inferiore per una infermiera, lesione al posto per l’autista e sputi e offese contro i carabinieri intervenuti in soccorso dei sanitari del 118. E’ quanto accaduto martedì sera, poco prima delle 20, in vico Pallonetto a Santa Lucia a Napoli dove l’ambulanza della postazione Miano è intervenuta per soccorrere una donna, 31enne senza fissa dimora, riversa a terra in strada in apparante stato di incoscienza dovuto a un evidente stato di alterazione psico-fisica a causa dell’eccessivo uso di alcol.

I sanitari del 118 – così come ricostruiscono i carabinieri e l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate – soccorrono e caricano sull’ambulanza la donna per portarla in ospedale ma durante il tragitto quest’ultima si sveglia e inizia a inveire contro i sanitari del 118, scagliando pugni contro una infermiera e procurandole la rottura del labbro inferiore.

Poco dopo giunge sul posto una gazzella dei carabinieri allertate dalla Centrale Operativa. Sia l’autista soccorritore che i militari cercano di placare la donna e dividerla dall’infermiere ma ad avere la peggio è l’autista con una lesione al polso.

I carabinieri sono stati invece bersaglio di offese, spintoni e ripetuti sputi da parte della donna. Dopo una breve colluttazione, la 31enne è stata bloccata ed arrestata per interruzione di pubblico servizio, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Ora è in attesa di giudizio. Per i medici tre giorni di prognosi per “trauma contusivo toraco addominale e volto” e “Trauma contusivo distorsivo polso e 1° dito mano sinistra”.

