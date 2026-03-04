Andrea Mazzella, Ministro Plenipotenziario e Direttore delle Relazioni Internazionali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), rappresenta un cambio di passo storico per l’ente. La sua presenza trasforma ADM da semplice organo di controllo fiscale in attore chiave della politica estera italiana, favorendo le esportazioni sicure delle imprese nazionali e contrastando frodi ai tavoli di Bruxelles e con partner extra-UE.Nato a Roma nel 1971, Mazzella si laurea in Scienze Politiche alla Sapienza nel 1996 e entra in carriera diplomatica nel 1998.

Ha ricoperto ruoli cruciali come Ambasciatore in Congo (Brazzaville) dal 2014 e in Somalia, gestendo crisi e cooperazione economica per il MAECI. Dal luglio 2023 dirige l’Ufficio Relazioni Internazionali ADM, primo diplomatico di alto rango in questo ruolo.Mazzella gestisce rapporti con dogane estere, OMD e politica UE, rafforzando cooperazione in Balcani, Nord Africa e Medio Oriente contro traffici illeciti e a tutela del Made in Italy. Ha partecipato a cabine di regia per l’internazionalizzazione, incontri con AICS e dogane lombarde. Sotto la sua guida, ADM ha sequestrato oltre 348 kg di marijuana a Civitavecchia e intensificato controlli agroalimentari nel 2024-2025.

Un esempio emblematico della nuova “diplomazia doganale” è il progetto Food for Gaza, dove ADM, in sinergia con il Ministero degli Esteri, ha garantito corridoi doganali rapidi e sicuri per l’invio di aiuti alimentari italiani verso Gaza. Questa iniziativa umanitaria, coordinata dall’Ufficio di Mazzella, dimostra come l’Agenzia supporti non solo l’export commerciale ma anche le missioni di solidarietà internazionale, facilitando sdoganamenti prioritari e verifiche anti-frode per tonnellate di derrate alimentari.

Il Consigliere Roberto Alesse, Direttore ADM dal gennaio 2023, ha voluto Mazzella nel ruolo sin dal suo arrivo, valorizzandone l’esperienza per elevare l’agenzia a livello internazionale. Questa sinergia ha potenziato la “diplomazia doganale”, integrando ADM nelle strategie estere. Insieme, promuovono sicurezza export e lotta alle frodi globali.

