Parole e musica, storie ed emozioni in live radio come non le avevamo mai sentite: «Io sono questa musica», in onda su Giornale Radio tutte le domeniche dalle 11 alle 12, è condotta da Chicco Testa e Nicol Angelozzi. Il format prevede che gli ospiti – di diversa generazione, nomi noti al grande pubblico ma anche emergenti – si raccontino attraverso la loro “storia musicale”, la colonna sonora della loro vita. Devono portare sei o sette canzoni che contrassegnano periodi, momenti, eventi speciali di cui parlare.

«È bello perché si crea proprio un dialogo divertente, si iniziano a raccontare le cose più intime, le storie d’amore, degli aneddoti particolari», ci dice Nicol Angelozzi, 23 anni e una grande passione per la radio. «Abbiamo avuto ospiti come Enrica Bonaccorti che ci ha raccontato di tutta l’amicizia con Domenico Modugno per il quale ha scritto canzoni, poi abbiamo avuto Peter Gomez che ci ha raccontato come ha vissuto un giro per il mondo. Poi abbiamo avuto Antonio Polito che è napoletano e interista e quindi ha messo come canzoni anche un coro dell’Inter», ci dice. Tra i prossimi ospiti, Barbara Palombelli, Giovanna Melandri e Edoardo Purgatori.

Per Chicco Testa, già parlamentare, manager pubblico e noto esperto di energia, una prova inedita. L’emittente stessa, per chi la conosce, è tutta un’altra musica. I due conduttori lo dicono in coro: «Siamo in onda su Giornale Radio, radio privata che ci ha accolto benissimo e con un direttore fantastico che ci ascolta e soprattutto ci dà la possibilità di sperimentare e di divertirci proprio come vogliamo noi per poterci esprimere al meglio».

Eleonora Tiribocchi

