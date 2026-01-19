Ė un anno decisivo per il lavoro in Italia. Dopo una lunga fase di transizione, segnata da crisi globali, trasformazioni tecnologiche e mutamenti demografici, il Paese oggi sembra disporre di una cornice di politiche pubbliche capaci di coniugare crescita, coesione sociale e qualità dell’occupazione.

La nuova Legge di Bilancio, pur nel rispetto del dichiarato contenimento del budget, non si limita ad allocare risorse, ma delinea un’architettura di sviluppo in cui il lavoro è un’infrastruttura primaria della comunità nazionale. In questo disegno la famiglia torna ad essere il perno intorno al quale ruotano le scelte economiche e sociali. Le misure di sostegno al reddito, le agevolazioni fiscali e gli incentivi alla genitorialità non sono più accessori, ma parti integranti di una strategia che riconosce nel lavoro stabile e tutelato la condizione essenziale per contrastare l’inverno demografico e garantire sostenibilità al sistema produttivo e previdenziale.

Non vi è crescita senza persone e non vi sono persone senza lavoro dignitoso. Parallelamente, i provvedimenti di fine anno rafforzano una visione moderna delle politiche per l’impresa. Gli incentivi all’occupazione, alla formazione e agli investimenti non operano come misure emergenziali, ma come leve strutturali di competitività. Lo Stato non si sostituisce al mercato, ma ne orienta le dinamiche verso obiettivi di qualità, legalità e responsabilità sociale. In questo modo il lavoro viene qualificato, reso più stabile e produttivo.

In tale contesto si colloca anche il Decreto Sicurezza, maturato da un percorso avviato nel 2023 e consolidato nel 2024. Dopo oltre quindici anni di sostanziale immobilismo al Testo Unico del 2008, il sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è finalmente oggetto di un intervento organico e coerente. Non una rivoluzione normativa, ma un’evoluzione necessaria, capace di adeguare le regole a un mondo del lavoro profondamente mutato, segnato da esternalizzazioni e nuove tecnologie. La sicurezza, in questa prospettiva, è una componente essenziale della qualità del lavoro e della competitività delle imprese. Investire in prevenzione, formazione e tracciabilità significa ridurre i costi sociali degli infortuni, rafforzare la fiducia nei rapporti di lavoro e accrescere la reputazione delle aziende.

Contribuiscono a rendere il quadro più solido i dati dell’occupazione, registrando negli ultimi anni livelli storicamente elevati. Il mercato del lavoro ha dimostrato resilienza e capacità di espansione che oggi consentono di guardare al 2026 come all’inizio di una nuova fase di sviluppo qualitativo. Il lavoro, dunque, non è il frutto di una congiuntura favorevole, ma di una strategia che ha rimesso al centro la persona, l’impresa e la responsabilità pubblica. È su questa triade che può fondarsi una crescita duratura che coniughi efficienza economica e coesione sociale. In un Paese che ha troppo spesso oscillato tra immobilismo e improvvisazione, la continuità delle riforme rappresenta il vero capitale del futuro.

Rosario De Luca Presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro

