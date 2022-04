“Ho girato una parte del mio video nel carcere di San vittore per questo mi sono permesso di dire che il mio prossimo singolo rimarrà nella storia del rap, visto che sono il primo artista ‘detenuto’ ad aver girato un video in un carcere vero e proprio”. Così il rapper Baby Gang, nome d’are di Zaccaria Mouhib, ha annunciato la sua nuova iniziativa artistica. C’è solo un problema: è in carcere da detenuto e il cellulare non lo potrebbe avere.

Secondo quanto ricostruito da Repubblica, il post è finito all’attenzione degli investigatori perché il possesso in carcere del cellulare non è consentito. Così quando è stato pubblicato il post, da San Vittore hanno subito inviato una comunicazione di notizia di reato in procura. E il pm di turno Giovanni Polizzi ha aperto un fascicolo.

Zaccaria Mouhib, in arte Baby Gang, nasce a Lecco il 26 giugno 2001, ha annunciato su instagram il suo ultimo progetto. “E’ da tanto che aspetto questo momento – ha scritto il rapper sul social, pubblicando una fotografia di lui all’interno di una cella – ho preferito far calmare le acque prima di reagire per far capire alle persone che non ho bisogno e che non sfrutto l’hype mediatico per spaccare. Io se sono quello che sono e per la mia musica e non per le vostre cazzate mediatiche”.

Il rapper fa riferimento alle vicende che lo scorso 20 gennaio lo hanno portato in carcere. Era stato arrestato dai carabinieri per rapina, ma era stato scarcerato dopo un mese dal tribunale del riesame che aveva ravvisato una serie di lacune nelle indagini e aveva annullato l’ordinanza cautelare a carico del giovane. Lo stesso rapper aveva “festeggiato” il giorno dopo essere uscito dal carcere accendendo fuochi d’artificio davanti a San Vittore.

“Ho voluto aspettare per far credere alle persone che godevano alla mia carcerazione da innocente che hanno vinto. Quando il vero vincitore è il sottoscritto – ha scritto Baby Gang – Voglio comunicare a tutto lo Stato italiano e a tutti quelli che hanno goduto che anche se mi chiudete sotto terra io continuerò sempre a fare ciò che ho sempre fatto. Nessuno di voi potrà mai fermarmi”.

Ora le indagini verteranno su come il rapper si sia potuto procurare un cellulare in carcere. Gli atti di indagine verranno allegati anche all’altro fascicolo, quello ancora aperto e coordinato dal pm Leonardo Lesti per la contestualizzazione del profilo dell’indagato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Baby Gang (@babygang_1)

© Riproduzione riservata

Redazione