Il ballottaggio non s’ha da fare, la voce è unanime sia a destra che a sinistra. Per i due maggiori azionisti in Parlamento, Fratelli d’Italia e Partito Democratico, non cambierebbe nulla, anzi, il contrario. Chi arranca, invece, qualche problema potrebbe averlo. La proposta di legge elettorale, così come è stata emendata da FdI, escluderebbe i partiti o i movimenti che non superassero il primo banco di prova e richiamerebbe alle urne gli italiani nelle due settimane successive al voto per scegliere le due liste in vantaggio.

Va detto che, così facendo, si eliminerebbe l’incertezza tipica della Prima Repubblica. Purtroppo, però, il contrasto al ballottaggio è stato trasversale. Nella sostanza l’emendamento che porta il nome di Marcello Pera, di FdI, e già presidente della Camera, prevede il doppio turno qualora nessuna coalizione raggiunga il 48% in entrambe le aule e almeno due superino il 38%. Prima di passare in rassegna le dichiarazioni dei partiti politici, bisogna ricordare che se nessuno dei due blocchi raggiungesse il 42 per cento, l’arco parlamentare diventerebbe una giungla e si rischierebbe lo stallo da Prima Repubblica.

Nel centrodestra, mentre Forza Italia non si esprime, la Lega zoppa di Matteo Salvini si scaglia contro il ballottaggio. «L’accordo della maggioranza è sulle preferenze, chiederò di votare contro l’emendamento Pera che introduce il ballottaggio. Non sento la necessità di ballottaggi», risponde ai giornalisti il leader del Carroccio, che precisa: «Si vota in un giorno, chi vince, vince e governa per cinque anni, chi perde, perde». Se Salvini gela gli alleati, la fiamma tricolore di FdI scalda gli animi: «Non facciamo la fuga solitaria», dicono i Fratelli secondo l’Adn Kronos, la quale specifica che Pera si sarebbe espresso a titolo personale e non in quanto rappresentante del volere di Meloni, ma non è detto che non potrebbe diventarlo. Insomma, tante le incognite, ma il redde rationem sarà il 9 settembre, data in cui il testo approderà al Senato. Sempre da FdI, il presidente del Senato La Russa ricorda che il ballottaggio era caldeggiato da diversi esponenti di sinistra, ma sulla sua possibile discussione in aula, dichiara: «Impossibile, ma non improbabile. Le possibilità sono inferiori al 50%».

Intanto nell’alveo del cosiddetto campo largo la segreteria dem Elly Schlein e il vicepresidente del M5S Stefano Patuanelli criticano la maggioranza. «Il governo è in pezzi. L’unica priorità che ha Giorgia Meloni è cambiare la legge elettorale per provare a vincere le prossime elezioni. Il governo ha inserito all’ultimo il ballottaggio nella legge elettorale. La cambiano a seconda del sondaggio che leggono il giorno prima, atteggiamento vergognoso che non accetteremo. Noi andremo uniti alle prossime elezioni. Abbiamo lavorato tanto per unire il campo progressista e riuscire a battere queste destre alle prossime elezioni», afferma la segretaria dem da Genova. Per i pentastellati il ballottaggio è una «bassezza istituzionale». «Si parla di ballottaggio perché da quando è iniziato il percorso della riforma della legge elettorale alla Camera, oggi è nato, cresciuto, si è sviluppato il partito di Vannacci e quindi la destra cerca di adattare la legge elettorale ai sondaggi. Questo riteniamo che sia un errore», chiarisce Patuanelli.

A proposito dell’ex generale, Futuro Nazionale attacca: «Una legge elettorale dovrebbe essere fatta per garantire maggiore stabilità al paese e una migliore governabilità, non per emarginare una forza politica. Chi ha il potere pensa alla sua poltrona e non al bene dei cittadini», incalza il leader di Fn, che prosegue: «Il ballottaggio favorirebbe Futuro Nazionale: senza lo spauracchio di un’eventuale vittoria della sinistra, molti italiani sarebbero invogliati a votarci al primo turno». Vannacci non risparmia critiche al cdx e alla Lega, se la maggioranza porta avanti politiche di «sinistra», riguardo il Carroccio ritiene che stia prendendo piede una linea che nulla ha a che fare con il sovranismo. Appuntamento alla prossima settimana, intanto il circo continua.

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Christian Gaole