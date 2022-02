Un botto fortissimo che, nel cuore della notte, ha fatto scattare l’allarme. Un ordigno è esploso nelle scorse ore a Torre del Greco, in provincia di Napoli: i carabinieri della locale sezione radiomobile sono intervenuti dopo le segnalazioni dei residenti nella I Traversa Pietro Nenni, dove ignoti hanno posizionato la bomba in un cassonetto della spazzatura.

L’esplosione ha danneggiato un furgone e un’auto parcheggiati poco distante, ma ha distrutto anche alcune vetrate degli edifici vicini.

Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica e la matrice: tra le ipotesi maggiormente accreditate dagli investigatori vi è ovviamente quella dell’atto intimidatorio, anche se al momento non è ancora chiaro quale potesse essere il reale obiettivo dell’ordigno.

I militari stanno ascoltando in queste ore i proprietari dei veicoli danneggiati ed hanno ‘esaminato’ anche se i residenti degli stabili vicini al luogo dell’esplosione siano potenziali obiettivi di una intimidazione di stampo camorristico.

Nei giorni scorsi una bomba era stata fatta esplodere a Napoli, nel quartiere Fuorigrotta, davanti ad un noto ristorante di via Caio Duilio, fortunatamente senza provocare feriti. L’esplosione aveva prodotto danni agli arredi posti all’esterno del locale, una pedana in legno, tavoli e sedie. Danneggiate anche due vetrate e il portone del palazzo adiacente, oltre a due vetture parcheggiate nei paraggi. Interrogato dalle forze dell’ordine, il titolare aveva riferito di non aver mai ricevuto minacce dal racket. Sull’episodio indaga la polizia, con al vaglio le immagini delle telecamere presenti in zona.

Fabio Calcagni Napoletano, classe 1987, laureato in Lettere: vive di politica e basket.

