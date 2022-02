Botte, tre contro tre, anche con oggetti contundenti, tra due famiglie. E i carabinieri che hanno dovuto faticare non poco per sedare la rissa. È successo la scorsa notte, come fanno sapere i militari, nel vico Paradiso, quartiere Materdei, nel centro di Napoli. Sei persone sono state denunciate e due militari sono rimasti feriti nell’intervento.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile erano intervenuti dopo una segnalazione. Sul posto hanno trovato sei persone, che “se le stanno dando di santa ragione” e per i militari non è stato affatto semplice “calmare gli animi in quella via stretta pavimentata da ciottoli”. Una rissa tra due famiglie per problemi di vicinato, a quanto emerge.

La maniera individuata per risolvere la contesa, invece che il tribunale, è stato lo scontro corpo a corpo in strada. A schiaffi e pugni. Sequestrati dai militari anche una mazza e una bottiglia. I carabinieri hanno denunciato le sei persone per rissa, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Cinque sono incensurati, uno no: è risultato essere agli arresti domiciliari, motivo per cui è stato denunciato per il reato di evasione. Anche due donne coinvolte nella rissa.

Sul posto è intervenuto anche il personale del 118 per medicare i contendenti rimasti feriti. Nessuno ha accettato il ricovero. Ad avere la peggio dalla lite selvaggia sono stati però due militari che sono stati medicati all’ospedale San Paolo con prognosi rispettivamente di quattro e due giorni per “contusione arto superiore destro” ed “escoriazioni multiple al volto”.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

