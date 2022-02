Era una tranquilla domenica sera da trascorrere in svago con gli amici ai baretti della zona di via Chiaia. All’improvviso è scattata una violenta rissa. Una donna di 30 anni era lì ed è stata accoltellata alla gamba. La giovane è finita all’Ospedale Pellegrini di Napoli.

Non è ancora chiaro cosa sia successo in quei concitati momenti. Secondo una prima ricostruzione, la 30enne, originaria di Volla, incensurata, era seduta al bar con delle amiche in vicoletto Belledonne, zona di movida, bar e ristoranti. In quel momento la folla era tanta e a un certo punto poco distante dal tavolino dove sedeva con le amiche è scoppiata la rissa.

Al momento non sembra che la ragazza fosse coinvolta nella lite ma i carabinieri, che sono intervenuti stamattina alle 7.40 all’ospedale Pellegrini, stanno cercando di fare chiarezza. Uno spiacevole episodio avvenuto in una delle zone più frequentate di Napoli. La 30enne è stata dimessa con 8 giorni di prognosi.

Continua la scia di violenze in città che vedono vittime le donne. Venerdì sera una donna a Ponticelli è stata raggiunta da un colpo di pistola al piede esploso da suo fratello. Gli agenti del Commissariato Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’Ospedale Villa Betania per la segnalazione di una donna con una ferita d’arma da fuoco a un piede.

Poco dopo, il fratello della donna si è presentato al Commissariato Ponticelli raccontando di averla ferita in seguito a una lite avvenuta per futili motivi e di aver nascosto l’arma a casa di un parente. I poliziotti, una volta entrati nell’appartamento indicato, hanno rinvenuto, in un’intercapedine ricavata nella controsoffittatura, una pistola Beretta cal. 7,65 con matricola abrasa con 8 cartucce. F.N., 38enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per porto e detenzione di arma clandestina e per lesioni aggravate.

