Brittney Griner ha raccontato che se non fosse stato per la sua disciplina di atleta, per la capacità di sacrificarsi non sarebbe mai sopravvissuta, non si sarebbe salvata in questo modo. Così la cestista americana arrestata e detenuta per quasi un anno in Russia, ha parlato per la prima volta del suo dramma dopo essere tornata in libertà. “Nella vita più o meno tutti dobbiamo affrontare avversità. Questa era bella grande. Ho solo fatto affidamento sulla mia disciplina, sul mio duro lavoro, per superarla”, ha detto l’atleta quattro mesi dopo la liberazione in una conferenza stampa organizzata dalla moglie Cherelle al Footprint Center, sede della sua nuova squadra, i Phoenix Mercury.

Griner è tra le cestiste più famose e forti al mondo, ha vinto due ori olimpici e un titolo WNBA, la più importante lega professionistica americana di basket femminile. È stata anche la prima giocatrice dichiaratamente lesbica ad avere firmato un contratto di sponsorizzazione con la Nike. Al momento dell’arresto si trovava in Russia per giocare con l’Ekaterinburg, squadra di un’omonima città nella Regione degli Urali. Il suo arresto è avvenuto il 17 febbraio 2022 (l’invasione dell’Ucraina annunciata dal Presidente Vladimir Putin è partita il 24 febbraio) ma è stato reso noto a inizio marzo, in un aeroporto russo. Durante la perquisizione dei suoi bagagli era spuntata una bottiglietta che contiene olio di cannabis, una sostanza legale negli Stati Uniti ma proibita in Russia. La stella del basket americano era stata arrestate e condannata a nove anni di carcere, quindi a novembre era stata trasferita in una colonia penale nella regione della Mordovia, nella Russia orientale europea.

Griner è stata liberata in uno scambio di prigionieri tra Washington e Mosca che ha contemplato la liberazione di Viktor Bout, il trafficante internazionale di armi soprannominato “mercante di morte” e “Uomo delle sanzioni” che aveva ispirato il personaggio interpretato da Nicolas Cage nel film Lord of War, accusato di aver fornito armi a Hezbollah in Libano, ai talebani in Afghanistan e alle milizie in Libia. Lo scambio si è svolto all’aeroporto di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi. “Abbiamo riportato a casa Brittney, ma non ci siamo dimenticati di Paul Whelan“, aveva detto alla stampa il presidente Joe Biden sul caso dell’ex marine arrestato nel 2018 e condannato a sedici anni di carcere per spionaggio. “Non ci arrenderemo mai nel cercare di ottenere il rilascio di Whelan. I negoziati sono sempre difficili, ma il mio compito è quello di proteggere tutti gli americani in qualunque parte del mondo. Oggi, sono felice di aver raggiunto questo risultato”.

Griner ha comunicato la sua decisione di non giocare più all’estero. “Nessuno dovrebbe essere in quelle condizioni”, ha detto in riferimento ai casi di Whelan e di Evan Gershkovich, giornalista del Wall Street Journal detenuto nelle ultime settimane. “Ti alleni tantissimo, trovi un modo per macinare, basta abbassare la testa e andare avanti e andare avanti. Non puoi mai stare fermo e quella era la mia salvezza; non stare mai ferma, non concentrarti mai troppo sul presente e non guardare avanti a ciò che verrà”. L’atleta si è presentata con una maglia nera su cui erano stati stampati i nomi di tutti gli altri statunitensi arrestati e detenuti in Russia. “Fatevi forza”, l’appello che lanciato.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

