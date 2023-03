Evan Gershkovich, giornalista e corrispondente del Wall Street Journal da Mosca, è stato arrestato in Russia con l’accusa di spionaggio. Il 32enne giornalista, accreditato presso il ministero degli Esteri russo, corrispondente dell’ufficio di Mosca del celebre quotidiano economico statunitense, è stato arrestato a Ekaterinburg dall’Fsb, il servizio di sicurezza federale russo.

“Le attività illegali del cittadino dell’UA Evan Gershkovich, nato nel 1991, accreditato presso il ministero degli Esteri russo, corrispondente dell’ufficio di Mosca del quotidiano statunitense The Wall Street Journal, sospettato di spionaggio per conto del governo degli Stati Uniti, sono state bloccate“, ha affermato l’FSB in una dichiarazione.

Secondo l’accusa, Gershkovich ha raccolto informazioni riservate “sulle attività di una delle imprese del complesso militare-industriale russo” su istruzione degli Stati Uniti.

The Insider riporta che Gershkovich, che vive a Mosca da sei anni e che in passato ha già lavorato per media francesi, per il Moscow Times e per il Ne York Times, ha trascorso diverse settimane a Ekaterinburg, era andato a scrivere un reportage sull’atteggiamento dei russi nei confronti della guerra e sul reclutamento di residenti locali nel Gruppo Wagner.

⚡ Breaking: Evan Gershkovich, a U.S. citizen and a reporter for The Wall Street Journal, has reportedly gone missing in Yekaterinburg. He was working on a story involving Russia’s Wagner mercenary group.https://t.co/zA1dab8TnW — Meduza in English (@meduza_en) March 30, 2023

Nei suoi confronti è stato aperto un procedimento penale per spionaggio, un reato del codice penale che in Russia è punibile con una condanna fino a 20 anni di carcere. Già nella giornata di mercoledì 29 marzo si era diffusa la notizia, pubblicata dal quotidiano Vecherniye Vedomosti, che le forze dell’ordine avevano fermato il giornalista del Wsj fuori dal ristorante Bukowski Grill mettendogli un maglione in testa.

Una delle ipotesi più probabile è che il Cremlino punti ad utilizzare Gershkovich per uno scambio di prigionieri, come già avvenuto per la giocatrice di basket Usa Brittney Griner, con Washington che per la sua liberazione ha dovuto consegnare a Mosca il trafficante di armi russo Viktor Bout, soprannominato il “mercante di morte” (la sua storia ha ispirato il film di “Lord of war” di Nicolas Cage) e detenuto in una prigione americana per 12 anni.

