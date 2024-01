Un cadavere è stato ritrovato nel perimetro di una scuola a Roma questa mattina. Il corpo è di un uomo, di età apparente tra i 25 e i 30 anni, ma non è stato ancora identificato. Il cadavere però è stato trovato con una ferita lacero contusa alla testa, tanto che la polizia – giunta sul posto – non esclude la pista dell’omicidio. Il corpo è stato ritrovato nel quartiere Trionfale della Capitale, nell’area del cortile dell’Istituto Scolastico Trionfale, in via Trionfale 7333. Al lavoro gli investigatori.

Di chi è il cadavere

Dopo i primi rilevamenti, la polizia ha scoperto che si tratta di un ventenne italiano. Secondo quanto si apprende, il cadavere era su sulle rampe di accesso agli scantinati nel cortile dell’istituto. Sul corpo sarebbero state trovate delle ferite. Ancora da capire la causa della morte.

Notizia in aggiornamento.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani