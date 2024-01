Il cadavere di Giovanni Iacconi, 54enne di Fiorano ritrovato morto ieri pomeriggio all’interno di un’abitazione di famiglia a Pavullo, in provincia di Modena, era sotto al letto e avvolto in una coperta, in avanzato stato di deterioramento.

Il cadavere scoperto dal fratello: da due settimane sotto al letto

L’uomo era scomparso da diversi giorni e, a quanto trapela, il corpo poteva essere nell’abitazione di Pavullo da due settimane. A ritrovare la salma ieri è stato il fratello di Iacconi, che si era recato nell’abitazione per arieggiarla.

Ipotesi omicidio al vaglio degli investigatori

Le indagini dei carabinieri valutano principalmente l’ipotesi di un omicidio, avvalorata dalle modalità del ritrovamento del cadavere, ma nemmeno altri scenari sono al momento esclusi. Ieri, fino a tarda sera, uomini della scientifica sono stati al lavoro nell’appartamento.

