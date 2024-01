Andreea Rabciuc, è una ragazza 28enne rumena di Jesi (Ancona) campionessa di tiro con l’arco scomparsa dopo una litigata con il fidanzato il 12 marzo del 2022.

Andreea Rabciuc si sarebbe incamminata a piedi

da sola, sulla strada che conduce a Moie, all’alba dopo la notte passata in una roulotte dell’amico Francesco, con il fidanzato Simone e un’altra amica di nome Aurora. Da quel momento nessuna notizia più. Nessuno dei presenti l’avrebbe seguita per fermarla.

A luglio 2023 il ritrovamento di un cadavere: ma non è lei

Durate la pulizia del terreno di proprietà di Ferrovie dello Stato in via Ettore Fieramosca 114, l’escavatore ha tirato su lo scheletro che era all’interno di un canale di scolo e aveva una collanina al collo. A far ipotizzare un collegamento con il caso Rabciuc è stata proprio la catenina trovata sullo scheletro

Il ritrovamento di oggi, molto vicino al luogo della scomparsa

Un corpo ridotto allo stato scheletrico è stato rinvenuto in un casolare nel territorio di Castelplanio, in provincia di Ancona. Il cadavere potrebbe essere quello di Andreea Rabciuc, la 27enne scomparsa nella zona di Montecarotto, a circa un chilometro dal luogo dove è stato rinvenuto il corpo.

Andreea Rabciuc scomparsa dopo una serata con amici

La ragazza era scomparsa il 12 marzo del 2022, allontanandosi dopo una serata trascorsa con amici. Sul posto i carabinieri, la pm della procura di Ancona Irene Bilotta e l’avvocato Giuliani, legale dell’unico indagato, Simone Gresti, fidanzato della ragazza.

