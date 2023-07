Trovato in un parco, a via Ettore Fieramosca 114, in zona Casal Bertone a Roma, lo scheletro di una donna.

L’inquietante ritrovamento è avvenuto durante i lavori in un parco di proprietà delle Ferrovie dello Stato, quando un escavatore ha tirato su lo scheletro che si trovava all’interno di un canale di scolo.

I resti appartengono a donna sulla trentina, dalle prime informazioni, che portava al collo una catenina. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante e il medico legale.

Sembrerebbe che i resti si trovino lì da circa un anno. Lo scheletro è stato portato al Dipartimento di Medicina Legale dove saranno effettuati degli accertamenti per risalire all’identità della donna anche tramite l’esame del dna.

