Aspettava che i pazienti si allontanassero dal letto di ospedale per controlli e visite mediche per entrare in azione e derubarli dei propri oggetti personali. Arrestato per furto un ragazzo romeno di 19 anni che si aggirava da tempo all’interno dei vari reparti del policlinico Gemelli di Roma.

Le denunce dei pazienti del policlinico Gemelli

In seguito ad alcune denunce raccolte negli uffici del commissariato Monte Mario e dal posto di polizia all’interno del policlinico è stato predisposto un servizio di controllo. Così in poco tempo è stato possibile risalire all’identità del responsabile e a bloccarlo. Grazie alle descrizioni di vittime e medici e alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza i poliziotti sono riusciti a individuare, al decimo piano, il sospettato che poco prima aveva rubato il cellulare di un paziente.

Gli agenti bloccano in ragazzo: nascondeva un pc e un cellulare

Gli agenti hanno bloccato il ragazzo nei pressi del settimo piano del policlinico, trovandolo in possesso di un pc portatile che aveva nascosto sotto la felpa. Inizialmente ha detto di trovarsi lì perché era alla ricerca del padre ricoverato, ma poi ha ammesso il furto del portatile e del cellulare sistemato all’interno di un plico nascosto in un’aiuola. Il 19enne, già noto alle forze dell’ordine e gravato da una nota di rintraccio, è stato anche riconosciuto da alcuni pazienti lì presenti.

