Il mandato di arresto europeo era scattato proprio questa mattina. Il 44enne francese di origine algerina, era scappato e stava cercando di raggiungere l’Algeria. In Francia, infatti, è accusato di aver ucciso la propria compagna nel comune di Antibes. Ma al suo arrivo alla stazione di Genova è stato notato da alcuni agenti di polizia: prima lo hanno fermato e poi arrestato, una volta scoperto il mandato di arresto che pendeva sulle sue spalle.

Accusato di femminicidio in Francia, arrestato a Genova

Il 44enne era appena arrivato in Italia tramite la frontiera di Ventimiglia, con l’obiettivo di imbarcarsi verso l’Algeria. Ma a tradirlo è stato prima il suo atteggiamento frettoloso nel provare a uscire dalla stazione di Genova, poi il suo nervosismo durante l’identificazione. Tanto è bastato agli agenti di polizia per approfondire le verifiche e scoprire che proprio questa mattina la Corte d’Appello del Tribunale Giudiziario della città di Grasse, in Francia, aveva spiccato un mandato di arresto europeo nei suoi confronti. Per questo è stato portato nel carcere di Marassi, in attesa dell’estradizione.

Accusato di femminicidio in Francia, prima l’allarme poi la fuga

Il femminicidio del quale è accusato il 44enne è avvenuto solo pochi giorni fa. L’11 maggio, infatti, era stato proprio l’uomo a chiamare il numero di emergenza perché non riusciva più ad aver notizie della compagna. Le autorità francesi sono andate nella casa della donna ad Antibes, e hanno trovato il corpo senza vita con numerosi segni di traumi. A quel punto, l’uomo – le cui iniziali sono Z.F. – ha fatto perdere le sue tracce, disfacendosi anche del cellulare. Già nel 2022 era stato condannato per alcune violenze compiute sulla propria compagna, tanto che il giudice aveva sottoposto l’uomo al divieto di avvicinamento alla donna fino al 25 febbraio del 2025.

