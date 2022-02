È tra i grandi ospiti della terza serata del Festival di Sanremo, assieme allo scrittore Roberto Saviano e al cantante Cesare Cremonini. Questa sera sul palco del Teatro Ariston ci sarà anche Anna Valle, l’attrice che lancerà dal Festival la nuova serie tv Rai “Lea un nuovo giorno”.

Una fiction in cui Anna Valle, l’ex Miss Italia 1995 che nel corso degli anni ha avviato una proficua e lunga carriera tra cinema e televisione, interpreta per la prima volta il ruolo dell’infermiera, la Lea del titolo.

“Nonostante abbia un dramma alle spalle, che è il motore della storia, mi piace come entra in sintonia con le persone. L’empatia e la passione che ha nel suo lavoro la portano a interessarsi della vita dei pazienti. È impulsiva e deontologicamente poco attenta, tant’è che viene ripresa come un’alunna indisciplinata”, racconta a Sorrisi e Canzoni TV l’attrice descrivendo il suo personaggio.

A fare ‘il tifo’ per lei ci sarà sicuramente il marito Ulisse Lendaro, avvocato di Vicenza con cui è legata dal 2008. Una storia a lungo tenuta fuori dai riflettori: i due si sono conosciuti nel 2006 e l’anno successivo inizia la loro relazione dopo un lungo corteggiamento. Il matrimonio arriva nel 2008, così come la loro primogenita Ginevra, mentre nel 2013 nasce il secondo figlio Leonardo.

Una vita e una carriera lavorativa particolare, quella di Ulisse Lendaro: è infatti anche attore, regista e produttore. Partecipa al film “MissTake”, pellicola uscita nel 2007 e nella quale ha vestito i panni di una guardia del corpo di nome Manolo. In occasione delle riprese del film conosce Anna Valle, anche lei nel cast e al debutto sul grande schermo con un ruolo da antagonista.

Tra i due, dirà Anna Valle in una intervista a Oggi, è scattata subito la scintilla: “Io l’ho conosciuto per lavoro nel 2006, coproducendo con lui il film Miss Take, nel quale recitavamo entrambi. Ci siamo piaciuti subito, ma io avevo interrotto una relazione importante di sette anni con Lorenzo Cocco. Ulisse è stato bravo. Non era sempre presente, ma c’era e sapeva dosarsi. Il corteggiamento è durato qualche mese e quando abbiamo deciso di metterci insieme è stata una corsa verso la felicità”. Di quel periodo di corteggiamento, ha ammesso Anna Valle, conserva ancora gli sms che si sono inviati, trascritti a mano su un taccuino.

Oggi i due vivono a Vicenza, città in cui è nato e cresciuto Ulisse, dove è anche Ceo della Louis Lender Production.

