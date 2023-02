Sono nati tre anni fa nel loro punto di ritrovo in “Pizza Leo”, di fronte al Politecnico di Milano. I Colla Zio dove essere arrivati in finale a Sanremo Giovani lo scorso anno, parteciperanno tra i big, scelti da Amadeus, nell’edizione del 73esimo Festival della Canzone italiana. Si chiamano “Colla Zio” perché “è un’asserzione. Quando si vuole fare una colletta, comprare qualcosa insieme, si va uno per uno dai ragazzi e si dice ‘Colla zio’”.

Una prima consacrazione per Tommaso Bernasconi, Andrea Malatesta, Andrea Arminio, Francesco Lamperti e Tommaso Manzoni dopo aver iniziato a cantare nella loro Milano, nei festival musicali della città, con i primi singoli Bibite, Americana, Fuori il petto e Straintra.

Nel 2021 hanno pubblicato il primo EP Zafferano ma è con il singolo Chiara, in collaborazione con il gruppo musicale brasiliano Selton, uscito nell’aprile 2022 che hanno ottenuto successo. L’estate scorsa si sono esibiti come gruppo d’apertura nei concerti dei vari Blanco, Dutch Nazari, gli Psicologi, Rkomi, Lo Stato Sociale e Dola. Sul palco dell’Ariston quest’anno canteranno il brano “Non mi va”, una ballad dall’anima nostalgica e i ritmi serratissimi che racconta il loro tipo di amore. Nel testo tutta una serie di citazioni inaspettate, da La spada nella roccia alle proteste di Piazza Tienanmen in Cina.

Inoltre, nella serata delle Cover, i Colla Zio si esibiranno al fianco di Ditonellapiaga (grande scoperta della passata edizione in coppia con Donatella Rettore), con cui interpreteranno Salirò di Daniele Silvestri.

